Ayasofya kararında kimlerin imzası var?

Ayasofya’nın müze olmasına dair 1934 yılında alına Bakanlar Kurulu kararını kaldıran Danıştay 10'uncu Dairesi’nin başkan ve üyelerinin çoğunluğu Adalet ve Kalkınma Partisi'ne yakın isimler olduğu belirtildi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a yakın isimlerden oluştuğu belirlendi.





Cumhuriyet'in haberine göer Ayasofya'ya dair kararı oy birliği ile alan Danıştay 10'uncu Dairesi başkanı ve üyelerine ilişkin bilgiler şöyle:





YILMAZ AKÇİL (Başkan): Erzurum Bölge İdare Mahkemesi üyesiyken yargıyı büyük ölçüde siyasi iktidarın gölgesi altına taşıyan 2010 anayasa değişikliği sonrası, Hâkimler ve Savcılar Yüksek Kurulu’nca, 2011’de, Danıştay üyeliğine seçildi.





Bu üyeliğine ek olarak, AKP’li Bekir Bozdağ’ın Adalet Bakanlığı yaptığı 2014 yılında AKP hükümetince, yargıç ve savcı adaylarını eğitmek üzere kurulmuş olan Adalet Akademisi Başkanlığı’na atandı.





Daha sonra aynı akademi, yine Saray tarafından bir Kanun Hükmünde Kararname (KHK) ile 2019’da yeniden kuruldu ve Yılmaz Akçil yeniden Adalet Akademisi Başkanlığı’na atandı.





Akçil’in bir başka ataması da Akif Çağatay Kılıç’ın Spor Bakanlığı döneminde AKP hükûmeti tarafından 2015’te getirildiği Spor Genel Müdürlüğü Tahkim Kurulu Başkanlığı oldu.





YARGIDA BİRLİK ÜYESİ





ÖMER CİVRİ (Üye): Ankara İdare Mahkemesi başkanı olduğu dönemde Hâkimler ve Savcılar Kurulu (HSK) kararı ile 2018’de Danıştay üyeliğine atandı. AKP’ye yakın hukukçuların oluşturduğu Yargıda Birlik Derneği’nin üyesi.





Derneğin 2018’de yapılan genel kurulunda, derneğin Yüksek İstişare Kurulu yedek üyeliğine seçildi.





Dernek yönetici üyeleri, zaman zaman Saray’a giderek AKP lideri Erdoğan ile görüşüyorlar. En son görüşmeleri, bu yılın başında oldu.





Görüşmede dernek yöneticileri, “Yargıda Birlik Derneği ailesi olarak hüsnü kabullerinden dolayı” Erdoğan’a şükranlarını sundular.





ALİ ÜRKER (Üye): Recep Tayyip Erdoğan başbakanken 2013’te Başbakanlık Güvenlik İşleri Genel Müdürlüğü’ne getirildi. Erdoğan Saray’a çıkınca, Ali Ürker’i 2014’te kendi eliyle Danıştay üyeliğine atadı.





Ürker, Danıştay 10'uncu Dairesi’nin valiliklerin alkollü içki satış yasağını durdurma kararına “alkollü içki tüketimi ve satılmasının temel hak ve özgürlük olmadığına” ilişkin bir karşı oy ile katılmamıştı. Ali Ürker, en son, Yüksek Seçim Kurulu üyeliğine de seçildi.





ABDULLAH AYGÜN (Üye): Antalya İdare Mahkemesi Başkanı iken 2018’de Hâkimler ve Savcılar Kurulu tarafından Danıştay üyeliğine getirildi.





LÜTFİYE AKBULUT (Üye): İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nin AKP tarafından idare edildiği dönemde 1'inci Hukuk Müşaviri iken 2018’de Erdoğan’ın imzasıyla Danıştay üyeliğine atandı. Danıştay’ın başörtülü kadın üyelerinden.