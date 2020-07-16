Ayasofya resmen Diyanet'in

Danıştay 10'uncu Dairesi'nin camiden müzeye dönüştürülmesine dair 24 Kasım 1934 tarihli Bakanlar Kurulu kararını iptal etmesiyle yeniden ibadete açılacak Ayasofya Camii için mukavele imzalandı.





“Ayasofya-i Kebir Camii Şerifi’nde Yürütülecek Koruma, Geliştirme, Tanıtım ve Yönetim Faaliyetlerine İlişkin İşbirliği Protokolü” için Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy ile Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, Diyanet İşleri Başkanlığı'nda bir araya geldi.





Ayasofya'nın Devir mukavelesini Kültür Bakanı Mehmet Nuri Ersoy ile Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş imzaladı.





TAPU BİNASI KÜLTÜR BAKANLIĞI'NA DEVREDİLDİ





Ersoy, sözlerinin devamında da aldıkları üç kararı şöyle duyurdu: "Birincisi Ayasofya Camii eskiden olduğu gibi turistlere açık olacak ve ücretsiz olacak. İkinci olarak; Ayasofya için ayrılan restorasyon bütçeleri birkaç katına çıkarıldı. Üçüncü olarak; Cumhurbaşkanımızın talimatıyla Sultan Ahmet Meydanı'nda bulunan tapu binası Kültür ve Turizm Bakanlığı'na tahsis edildi."



