Samanyolu Haber /Gündem / Ayasofya'da 88 yıl sonra teravih namazını kılınacak /31 Mart 2022 19:49

Ayasofya'da 88 yıl sonra teravih namazını kılınacak

Ayasofya'nın müzeden tekrar camiye çevrilmesinin ardından madedde 88 yıl aradan sonra ilk ekz teravih naması kılınacak. Geçtiğimiz yıl salgın nedeniyle teravih namazları kılınmamıştı.

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88 yıl sonra ilk kez teravih namazının kılınacağı Ayasofya'daki cemaate Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş'ın imamlık edeceği açıklandı.

Geçtiğimiz yıl koronavirüs salgını nedeniyle kılınmayan teravih namazı bu yıl diğer camilerle birlikte Ayasofya'da da kılınabilecek.

ERBAŞ AÇIKLAMA YAPTI

Diyanetten yapılan açıklamaya göre, 86 yılın ardından müzeden camiye çevrilen Ayasofya'da, salgın nedeniyle iki sene gecikmeli olarak ilk teravih namazı yarın cemaatle kılınacak

Buradaki ilk teravih namazını Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş kıldıracak.

Erbaş, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, şu ifadeleri kullandı;

"Elhamdülillah. Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi 88 yıl aradan sonra ilk defa bu Ramazan teravih namazlarında müminleri ağırlayacak. İlk teravih namazını kıldırarak bu güzel ana şahitlik etmiş olacağım inşallah."
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