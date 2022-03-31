Ayasofya'da 88 yıl sonra teravih namazını kılınacak

88 yıl sonra ilk kez teravih namazının kılınacağı Ayasofya'daki cemaate Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş'ın imamlık edeceği açıklandı.





Geçtiğimiz yıl koronavirüs salgını nedeniyle kılınmayan teravih namazı bu yıl diğer camilerle birlikte Ayasofya'da da kılınabilecek.







ERBAŞ AÇIKLAMA YAPTI







Diyanetten yapılan açıklamaya göre, 86 yılın ardından müzeden camiye çevrilen Ayasofya'da, salgın nedeniyle iki sene gecikmeli olarak ilk teravih namazı yarın cemaatle kılınacak

Buradaki ilk teravih namazını Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş kıldıracak.Erbaş, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, şu ifadeleri kullandı;"Elhamdülillah. Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi 88 yıl aradan sonra ilk defa bu Ramazan teravih namazlarında müminleri ağırlayacak. İlk teravih namazını kıldırarak bu güzel ana şahitlik etmiş olacağım inşallah."