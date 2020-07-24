Ayasofya'da ilk namaz

Ayasofya, Türkiye'de yerli ve yabancı turistler tarafından en çok ziyaret edilen yapılar arasında bulunurken UNESCO Dünya Kültür Mirası listesinde de yer alıyor.







Camideki din hizmetleri, Diyanet İşleri Başkanlığı'nca yürütülecek. Restorasyon, konservasyon ve koruma faaliyetlerini ise Kültür ve Turizm Bakanlığı yerine getirecek. Camiyi yerli ve yabancı turistler ücretsiz ziyaret edebilecek. Zemini halı ile kaplanan camide namaz esnasında perdeleme sistemiyle resim, tasvir ve mozaikler kapanacak, namazdan sonra tekrar açılacak.





Camiye giden 11 yerde kurulan güvenlik noktalarında yoğunluk oluşturan vatandaşlar, Ayasofya Meydanı'na alınmaya başlanırken bazı vatandaşlar sabah namazı sonrası meydana geldi.

Tayyip Erdoğan da cuma namazını içeride kılmak için gelirken Yalova'dan gelen CHP'li Muharrem İnce cuma namazını içeride değil dışarıya vatandaşlar arasına serdiği seccadesinde kıldı.



Oluşan izdiham sebebiyle bir süre sonra girişlerin durdurulduğu camide Covid-19 tedbirleri sebebiyle sürekli sosyal mesafeye dikkat edilmesi çağrısı yapılıyor.