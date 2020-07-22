Samanyolu Haber /Gündem / Ayasofya'nın açılışı için Meclis'te temsil edilen 3 partiye davetiye gitmedi /22 Temmuz 2020 22:00

Ayasofya'nın açılışı için Meclis'te temsil edilen 3 partiye davetiye gitmedi

24 Temmuz'daki Cuma namazı ile yeniden ibadete açılacak olan Ayasofya'nın açılışına Meclis'te bulunan 3 partiye davetiye gönderilmediği belirtildi.

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Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, Meclis’te grubu bulunan partilere ve milletvekillerini Ayasofya’nın açılışına davet ederken, HDP ve 2 milletvekili bulunan TİP, 1 vekili bulunan DBP'ye davetiye gönderilmediği öğrenildi.

Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, Meclis’te grubu bulunan AKP, CHP, MHP, İYİ Parti, BBP'yi 24 Temmuz günü Ayasofya’nın ibadete açılışına davet etti ancak HDP ve 2 milletvekili olan TİP’e davetiye gönderilmediği öğrenildi.

Erbaş’ın vekillere giden davetinde “Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan’ın teşrifleriyle gerçekleştirilecek Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerif’i açılış programına katılımlarınızdan onur duyarız” denildi.

Erbaş davetinde, Tevbe Suresi’ndeki “Allah’ın mescitlerini ancak Allah ve ahiret gününe inanan, namazı dosdoğru kılan, zekatını veren ve Allah’tan başkasından korkmayan kimseler iman eder. İşte doğru yolu bulanlardan olmaları umulur” ifadelerine yer verdi.

Diyanet kaynaklarında edinilen bilgiye göre Erbaş’ın bazı isimleri telefonla arayarak davet ettiği öğrenilirken, HDP kaynakları Erbaş’tan telefon ve davetiye gelmediğini belirtti.

SAADET PARTİSİ’NE GEÇ GELEN DAVET

Saadet Partisi Genel Bakanı Temel Karamollaoğlu’na da son anda davetiye gitti. Bugün Partinin Eğitim Merkezi’nde basın toplantısı düzenleyen Karamollaoğlu, burada kendilerine Diyanet İşleri Başkanı Erbaş’tan bir davet gelmediğini açıkladı. İlerleyen saatlerde partiye davet gönderildi.
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