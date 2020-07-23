Ayasofya'nın baş imamlığına kapatılan Şehir Üniversitesi'nden profesör atandı

Ayasofya'da görev alacak üç imam; Mehmet Boynukalın, Ferruh Muştuer ve Bünyamin Topçuoğlu. Müezzinler ise, Mehmet Hadi Duran, İbrahim Çoban, Şükrü Asıleren, Alpcan Çelik ve Rıdvan Akbaş.





Baş imam olarak duyurulan Mehmet Boynukalın, kayyım atanarak kapatılan Şehir Üniversitesi'nde İslami İlimler Fakültesi'nde öğretim üyesi olarak görev yapıyordu. Üniversitenin kapatılarak Marmara Üniversitesi'ne devredilmesinin ardından Marmara Üniversitesi İslam Hukuku Anabilim Dalı Başkanı olan Prof. Dr. Mehmet Boynukalın, El-Ezher’deki lisans eğitiminden sonra yüksek lisans ve doktorasını Marmara Üniversitesi’nde İslam Hukuku alanında tamamlamış bir isim.





İngiltere’de bilimsel araştırmalar yaptığı söylenen Boynukalın'ın, çalışma alanları; ilk dönem fıkıh usulünün oluşumu, fıkıh usulünde yenilenme tartışmaları, yazma eserlerin neşri olarak açıklanıyor.





Diğer imamlardan Ferruh Muştuer ise, 1971 yılında Kütahya'da doğmuş. 1996 yılında Tavşanlı ilçesinde müezzin-kayyım olarak göreve başlayan Muştuer, 2006-2010 yılları arasında Avusturya'da din görevlisi olarak görev yaptı.





İstanbul Haseki Eğitim Merkezi Kıraat Bölümü'nü tamamlayarak icazet alan Muştuer'in, 2015 yılında Kuveyt'te düzenlenen Uluslararası Kur'ân-ı Kerîm'i Güzel Okuma Yarışması'nda birinci olduğu belirtiliyor.





2013 yılından beri İstanbul Eminönü Yeni Cami İmam Hatibi olarak görev yapan Muştuer, evli ve üç çocuk babası.





Üçüncü imam Bünyamin Topçuoğlu, 1980 Erzurum doğumlu.





Erzurum İmam Hatip Lisesi’ni bitiren Topçuoğlu, İlahiyât eğitimi alırken, İstanbul Abdurrahman Gürses Haseki Eğitim Merkezi’nde Kıraat bölümünden mezun oldu.







Üç Türkiye birinciliği kazanan Topçuoğlu'nun, Rusya’nın başkenti Moskova’da düzenlenen ve 10. Uluslararası Kur’an-ı Kerim Yarışmasında, Güzel Okuma dalında dünya birinciliğine sahip olduğu da detaylar arasında yer alıyor.





Topçuoğlu, son olarak İstanbul Fatih Camii İmam-Hatibi olarak görev yapıyordu.