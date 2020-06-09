Samanyolu Haber /Gündem / "Ayasofya'ya cami halısı siparişi verildi" /09 Haziran 2020 15:04

"Ayasofya'ya cami halısı siparişi verildi"

Tayyip Erdoğan'ın daha önce 'bunların hepsi tezgah' dediği, Ayasofya Müzesi'ni camiye çevirme projesinde ilginç gelişmeler yaşanıyor.

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AKP'li TV sunucusu Ahmet Anapalı, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Ayasofya için halı siparişi verildiğini öne sürdü.

Anapalı, "Kesin bir bilgiyi paylaşayım sözüm senettir. Ayasofya Camii için bugün halı siparişi verildi" ifadelerini kullandı.

Eski AKP'li Ahmet Davutoğlu'nun deyimiyle ekonomik çöküntü yaşayan AKP iktidarının sarıldığı cami yapma tartışmalarında sona gelindi. İktidarın Ayasofya'da Fetih Suresi okutmasının ardından başlayan ve gündem olan konu, MHP lideri Bahçelinin "Ayasofya minaresinde ezan" sözleriyle ete kemiğe bürünmüş oldu. İddia doğruysa önümüzdeki günlerde Ayasofya'nın tekrar cami yapılması gerçekleşecek.

ERDOĞAN "BUNLAR TEZGAH" DEMİŞTİ

Tayyip Erdoğan, 31 Mart yerel seçimleri kapsamında daha önce bir mitingde konuşurken "Ayasofya Camii olarak açılsın" diye seslenen vatandaşa tepki göstererek "Önce Sultanahmet'i doldurun sonra bakarız" yanıtını vermiş, bu talepleri “tezgah” olarak nitelemişti:

"Sultanahmet'i bir doldurun ondan sonra ona bakarız. Sultanahmet'i bir doldurun ondan sonra ona bakarız. Bak şimdi Büyük Çamlıca Camii'ni yaptık. 4 tane 5 tane Ayasofya eder. O kadar büyük. 60.000 kişiyi alabilecek kapasitede. Ve Anadolu Yakası'nda tüm İstanbul'da ve Türkiye'de en büyük camii oldu. Buyrun mesele o değil. Bu işin siyasi boyu var. Yan tarafta Sultanahmet'i doldurmayacaksın, Ayasofya'yı dolduralım diyeceksin. Bu oyunlara gelmeyelim. Bunların hepsi tezgah."
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