Samanyolu Haber /Gündem / Ayasofya'ya 2 imam, 4 müezzin /12 Temmuz 2020 20:14

Ayasofya'ya 2 imam, 4 müezzin

Ayasofya Camii'nde 24 Temmuz 2020 tarihinden itibaren 5 vakit namaz kılınabilecek.

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Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, Ayasofya'nın 24 Temmuz itibarıyla 5 vakit namaza açılacağını hatırlatarak, Ayasofya'ya 2 imam ve 4 müezzinin tayin edileceğini söyledi. 

Erbaş, ikonalar ve fresklerle ilgili de, "Din işleri kurulumuz gerekli çalışmaları yaptı. Namaz esnasında gerekli tedbirleri alacağız. Bugün onunda incelemelerini yaptık 24 Temmuz’dan sonra inşallah milletimiz onu da görecek." dedi.

Ayasofya'ya gelen Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy ve İstanbul Valisi Ali Yerlikaya incelemelerde bulundu. 

AYASOFYA'DA İNCELEME

Polis ekiplerinin yoğun güvenlik önlemi aldığı Ayasofya Camii'ne 15:00 sıralarında gelen ikili incelemelerin akabinde 16:50 sıralarında ayrıldı. Bakan Ersoy ile Diyanet işleri Başkanı Ali Erbaş çıkışta basın mensuplarına açıklama yaptı.

Diyanet İşleri Başkanı Erbaş, "Biz hem imamlar konsunda hem de müezzinler konusunda titiz davranarak her yönü ile milletimizi doyuracak ezanı ile milletimizin kalplerini yumuşatacak görevliler tespit ediyoruz. Onların da atamasını önümüzdeki günlerde yapacağız." dedi. 

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