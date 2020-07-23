Ayasofya'ya cami tabelası asıldı

Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan ve MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, yarın kılınacak cuma namazıyla ibadete açılacak olan Ayasofya'da incelemelerde bulundu. Ziyaret sırasında Ayasofya'nın girişine cami tabelası da asıldı.





Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde gerçekleştirilen Yüksek Askeri Şura (YAŞ) sonrası İstanbul'a gelen Erdoğan, Atatürk Havalimanı'ndan Ayasofya'ya geldi.





Erdoğan'a, eşi Emine Erdoğan, MHP lideri Devlet Bahçeli, İletişim Başkanı Fahrettin Altun, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, İstanbul Valisi Ali Yerlikaya ve yetkililer eşlik etti.