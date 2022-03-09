Samanyolu Haber /Gündem / Aybar kar fırtınası nedir? /09 Mart 2022 14:44

Aybar kar fırtınası nedir?

Sibirya kökenli olan Aybar kar fırtınası Başta İstanbul olmak üzere Marmara'da etkili olması bekleniyor Peki Aybar kar fırtınası nedir?

SHABER3.COM

Cemrelerin bir bir düşmesinin ardından sıcakların artması beklenirken, yeni bir kar yağışı geliyor. Aybar kar fırtınası ile hafta ortasında tüm yurdu kar ve soğuk hava etkisi altına alacak. Sibirya kökenli olan Aybar kar fırtınası heybetli, görkemli anlamına geliyor.

AYBAR KAR FIRTINASI NEDİR?

Sibirya kökenli olan aybar kar fırtınası, Türkiye'ye doğru ilerlemesi nedeniyle gündeme oturdu. Geniş bir alanda etkili olması beklenmesi nedeniyle kar fırtınasına, heybetli, görkemli anlamına gelen aybar ismi verildi.

Ocak ayının son haftası İstanbul’da etkili olan kar fırtınasına ise avar ismi verilmişti.

KAR YAĞIŞI NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nün tahminlerine göre dün gece saatlerinden itibaren yurdu etkisi altına alan yağışlı hava, sıcaklık düşüşüyle birlikte karlı günler yaşatacak. Çarşamba günü karla karışık yağmur olarak başlayacak olan yağışlar, perşembeden itibaren üç gün boyunca kar şeklinde görülecek.

BOLU DAĞINDA KAR YAĞIŞI BAŞLADI

İstanbul ve Ankara'yı birbirine bağlayan Bolu Dağı D-100 yolu geçişinde akşam saatlerinde kar yağışı başladı.

Karayolları ekipleri, güzergahlarda kar küreme ve tuzlama çalışması yaptı.

Ekiplerin yaptığı kar küreme ve tuzlama çalışmasıyla ulaşımda aksama olmadı.

Bölgede kar yağışının gece saatlerinde de sürmesi bekleniyor.

METEOROLOJİ UYARDI


Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre, Ülkemiz genelinin çok bulutlu, Çanakkale, İzmir ile Aydın'ın kıyı kesimleri dışında kalan tüm bölgelerimizin aralıklı yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların genellikle yağmur ve sağanak, Batı Karadeniz'in iç kesimleri ile bugün zamanla İç Ege, Batı Akdeniz'in iç kesimleri İç Anadolu, Karadeniz’in iç kesimleri ile Doğu Anadolu’nun kuzey ve doğusunda karla karışık yağmur ve kar şeklinde olması bekleniyor.

Yağışların bugün öğle saatlerinden itibaren Antalya’nın doğusu, Konya, Tunceli, Bingöl, Muş, Elazığ, Erzurum'un güneyi, Kars, Ağrı, Van'ın kuzey ve güney ilçeleri, Hakkari, Bitlis, Şırnak, Adıyaman, Diyarbakır’ın kuzeyi, Batman ve Siirt çevrelerinde kuvvetli olacağı tahmin ediliyor.

Karadeniz'in iç ve yüksek kesimleri ile Doğu Anadolu'da yüksek kar örtüsüne sahip eğimli bölgelerde çığ riski bulunmaktadır. İç ve doğu kesimlerde buzlanma ve don olayı bekleniyor.

İSTANBUL'DA METRO SEFERLERİNE KAR DÜZENLEMESİ

Metro İstanbul'un sosyal medya hesabından yapılan duyuruda “İstanbul'da beklenen kar yağışı nedeniyle 9 Mart Çarşamba günü M1, M2, M3, M4, M5, M6, M7, M9 metro, F1 füniküler ve T1, T4, T5 tramvay hatlarımızda seferlerimiz 02.00’ye kadar uzatılmıştır” ifadeleri kullanıldı.
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