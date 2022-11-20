"Ayçiçek yağı 500 lira olacak!"

Konya Pancar ve Tarım Ürünleri Üreticileri Derneği Başkanı Ahmet Bestil'den ayçiçek yağı fiyatları konusunda uyarı geldi. Bestil, önlem alınmazsa 5 litre sıvı yağın 500 TL olacağı konusunda uyardı.







Nisan 2021'de 5 litresi 60 liradan satılan ayçiçek yağı, dolar kurundaki yükseliş, enflasyon ve Rusya- Ukrayna savaşı nedeniyle 200 lirayı buldu. Ucuz ürün sattığı iddiasında bulunan A-101, Şok, BİM, Migros ve CarrefourSa'ya ait market markalı ayçiçek yağı fiyatları dahi 150 lirayı aştı.







Milli Gazete'de yer alan habere göre, ayçiçek yağı fiyatlarıyla ilgili Konya Pancar ve Tarım Ürünleri Üreticileri Derneği Başkanı Ahmet Bestil'den uyarı geldi. Bestil, önlem alınmazsa 1 litre sıvı yağın 100 TL olacağı konusunda uyardı.







Bestil, “Ayçiçeğinde hükümetimizin müdahale etmesini bekliyoruz. Şimdi 180 liraya 5 kiloluk ayçiçek yağı satılıyor. Gelecek sene ekecek bir Allah’ın kulu çıkmaz zararına. Gelecek sene de 5 kiloluk ayçiçek yağını 500 liradan aşağı yiyemeyeceğiz” dedi.







Şeker pancarı için daha önce aynı uyarılarda bulunduklarını belirten Bestil şunları söyledi:







“Biz, Konya Pancar ve Tarım Ürünleri Üreticileri Derneği olarak kristal şekerde de hükümetimizi uyarmıştık. Geçen sene pancarın ton alım fiyatı 420 liraydı. 'Gelin fiyatlar yükseldi, pancar ekicisini küstürmeyin' dedik bizi dinlemediler. Pancara fiyat vermediler. Bu sene şekerin kilosu 5 liradan 30 liraya çıktı. Neden, çünkü 2021 yılında 5 milyon tona yakın eksik pancar üretimi yapıldı. Zamanında pancara normal bir fiyat verilseydi şeker şimdi 15 lira olacaktı. Çiftçi ekmeyince şekerin kilogramı 5 liradan 30 liraya çıktı. Yarın aynı ayçiçeğinde de hükümetimizin müdahale etmesini bekliyoruz. Şimdi 180 liraya 5 kiloluk ayçiçek yağı satılıyor. Gelecek sene ekecek bir Allah’ın kulu çıkmaz zararına. Gelecek sene de 5 kiloluk ayçiçek yağını 500 liradan aşağı yiyemeyeceğiz. Onun için hükümetin, Toprak Mahsullerine aldırması gerekiyor. Biz uyarı görevimizi yerine getiriyoruz, karar yine onların.”