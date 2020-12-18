Ayçiçek yağı sosyal medyada gündem oldu

Doların yükselmesi ve ayçiçek ithalatının gerçekleştirilememesi nedeniyle geçen yıl sonunda 30 liraya satılan 5 litre ayçiçek yağını fiyatı bir yılda yaklaşık üçe katlanarak 85 liraya kadar çıktı. Ayçiçek yağının fiyatındaki bu yükseliş sosyal medyada da gündem oldu.





Gıda fiyatları vatandaşın cebini yakmaya devam ediyor. Son aylarda dolarla yarışıp rekor üstüne rekor kıran ayçiçek yağından yeni rekor geldi. Geçen yıl sonunda 30 TL civarında satılan 5 lt ayçiçek yağının fiyatı 85 TL oldu.





1 LİTRELİK YAĞLAR DAHA DA PAHALANDI





2019’da 27 TL’den satılan 5 litrelik ayçiçek yağı 2020 yılının başında 30-35 TL bandında reyonlarda yer buluyordu. Mayıs ayında 50 TL’yi bulan sıvı yağ 2020 yılının son ayına gelindiğinde 85 TL’ye dayandı. 2019 yılında 5.99 liraya satılan 1 litrelik ayçiçek yağının fyatı ise 19,75 TL’ye çıktı. 5 litrelik ayçiçek yağı ise 85 TL’den raflarda yer buluyor. Bir ay önce 5 litrelik ayçiçek yağı 70 TL’den satılıyordu. Ayçiçek yağı en çok zamlanan ürünlerinin başında yer aldı.





DOLARIN YÜKSELMESİ, İTHALATIN GECİKMESİ FİYATLARI KATLADI





Ayçiçeği üretiminde dünyanın önde gelen ülkelerinden biri olmasına rağmen Türkiye, yıllık 3 milyon ton ayçiçeği ihtiyacının 1.8 milyon tonunu ithalatla karşılıyor. Türkiye, Hindistan ve Avrupa Birliği ülkelerinden sonra en büyük ayçiçek yağı ithalatçısı olarak zirveye oynuyor. Türkiye ayçiçeği yağı ithalatının yaklaşık yarısını Ukrayna’dan, diğer bölümün büyük bir kısmını ise Rusya, Arjantin, Romanya ve Bulgaristan’dan yapıyor. 2020 yılının başından bu yana doların TL karşısında yüzde 30’dan fazla artması, Ukrayna’dan beklenen sevkiyatların gecikmesi yağ fiyatlarının tırmanmasına neden oldu.



