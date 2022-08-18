Samanyolu Haber /Gündem / Ayçiçek yağında 1 TL'lik dev indirim: Yandaş medya böyle hesapladı /18 Ağustos 2022 13:36

Ayçiçek yağında 1 TL'lik dev indirim: Yandaş medya böyle hesapladı

Tarım Kredi'de başlatılan indirim kampanyası sonrasında yandaş medyada dikkat çeken anlar yaşandı. Ülke TV sunucusu Tarım Kredi'nin yaptığı 1 TL'lik dev indirimi hesap makinesiyle ortaya çıkardı.

Tarım Kredi’deki 1 liralık indirimi hesap makinesiyle buldu

Cumhurbaşkanı Recep  Tayyip Erdoğan'ın talimatı sonrasında    Tarım Kredi Kooperatifleri, yüzde 30'luk indirim kampanyasını başlatmıştı. Yapılan indirimler vatandaşı tatmin etmezken yandaş medyadan çok konuşulacak savunma geldi.

Ayçiçek yağındaki bir liralık indirimi “büyük indirim” olarak sunmaya çalışan iktidara yakın Ülke TV sunucusu, hesap makinesi kullanınca gündem oldu.

Ülke TV spikeri, marketlerde 34 TL 50 kuruşa satılan ayçiçek yağının, Tarım Kredi Kooperatifi marketlerinde 33 TL 50 kuruşa satıldığını söyledi. Spiker, aradaki 1 liralık indirimi hesaplamak için ise hesap makinesi kullandı. 
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