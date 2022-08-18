Ayçiçek yağında 1 TL'lik dev indirim: Yandaş medya böyle hesapladı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatı sonrasında Tarım Kredi Kooperatifleri, yüzde 30'luk indirim kampanyasını başlatmıştı. Yapılan indirimler vatandaşı tatmin etmezken yandaş medyadan çok konuşulacak savunma geldi.





Ayçiçek yağındaki bir liralık indirimi “büyük indirim” olarak sunmaya çalışan iktidara yakın Ülke TV sunucusu, hesap makinesi kullanınca gündem oldu.





Ülke TV spikeri, marketlerde 34 TL 50 kuruşa satılan ayçiçek yağının, Tarım Kredi Kooperatifi marketlerinde 33 TL 50 kuruşa satıldığını söyledi. Spiker, aradaki 1 liralık indirimi hesaplamak için ise hesap makinesi kullandı.