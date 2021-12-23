Samanyolu Haber /Gündem / Ayçiçek yağında stokla sınırlı indirim /23 Aralık 2021 20:18

Ayçiçek yağında stokla sınırlı indirim

Döviz kurlarındaki ani gerileme sonrası gözler biranda yükselen fiyatlara çevrilmişti. Ayçiçek yayğında da benzer bir artış yaşandıktan sonra, yağ fiyatının düşeceği beklentisi henüz tam olarak karşılanmış değil. A101 marketlerinde de internet üzerinde sınırla sayıda indirimli yağ satıldığı iddia edildi.

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Evrensel'de yer alan habere göre dövizin düşmesinin ardından gözler gıda ürünlerinde yapılacak indirime çevrildi. Bugün sosyal medyada ve hükümete yakın yayın organlarında başta A101 olmak üzere 5 litrelik yağın 70 liranın altına düştüğü haberleri yer aldı. Ancak bu haberleri duyarak marketlere gidenler hüsranla karşılaştı.

Zira 66.50 lira fiyatla satılan 5 litrelik yağ marketlerde değil internetten satışa sunuldu ve sınırlı stokta tutuldu. İnternet üzerinden satın almak isteyenler kısa sürede “Ürün stoklarımızda tükenmiştir” yazısıyla karşılaştı. İnternette stoklarda tükenmiş 5 litrelik ürün 66.50’den satılıyor gözükürken, aynı markanın 2 litrelik ürünü ise internet sitesindeki fiyatı 74.90 TL olarak kaldı.

İndirim haberini alıp markete gidenler ise “Tükendi” cevabıyla karşılaştıklarını söyledi.

Konuyla ilgili olarak aradığımız A-101 müşteri hizmetleri bölümünden, 66.50 TL fiyatlı 5 litrelik yağın sadece internet üzerinden satışa sunulduğu, stokların bittiği ve bir daha ne zaman yapılacağı konusunda henüz bilgi verilmediği söylendi. Müşteri hizmetleri tarafından mağazalarda 3 litrelik yağın 69.95 TL'den satıldığı bilgisi verildi.
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