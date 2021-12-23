Ayçiçek yağında stokla sınırlı indirim

dövizin düşmesinin ardından gözler gıda ürünlerinde yapılacak indirime çevrildi. Bugün sosyal medyada ve hükümete yakın yayın organlarında başta A101 olmak üzere 5 litrelik yağın 70 liranın altına düştüğü haberleri yer aldı. Ancak bu haberleri duyarak marketlere gidenler hüsranla karşılaştı.Zira 66.50 lira fiyatla satılan 5 litrelik yağ marketlerde değil internetten satışa sunuldu ve sınırlı stokta tutuldu. İnternet üzerinden satın almak isteyenler kısa sürede “Ürün stoklarımızda tükenmiştir” yazısıyla karşılaştı. İnternette stoklarda tükenmiş 5 litrelik ürün 66.50’den satılıyor gözükürken, aynı markanın 2 litrelik ürünü ise internet sitesindeki fiyatı 74.90 TL olarak kaldı.İndirim haberini alıp markete gidenler ise “Tükendi” cevabıyla karşılaştıklarını söyledi.Konuyla ilgili olarak aradığımız A-101 müşteri hizmetleri bölümünden, 66.50 TL fiyatlı 5 litrelik yağın sadece internet üzerinden satışa sunulduğu, stokların bittiği ve bir daha ne zaman yapılacağı konusunda henüz bilgi verilmediği söylendi. Müşteri hizmetleri tarafından mağazalarda 3 litrelik yağın 69.95 TL'den satıldığı bilgisi verildi.