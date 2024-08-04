Aydın Bolak ve Hocaefendi'nin dostluğu Raindrops TV'de

Raindrops TV'nin YouTube kanalında yayınlanan Renkler Kuşağı'nın konuğu Prof. Dr. Şerif Ali Tekalan'dı. Tekalan, Aydın Bolak ve Hocaefendi'nun dostluğunu anlattı.















Video ön plana çıkan bazı bölümler ise şöyle:



- Aydın Bolak, her yönüyle kültürümüze vakıf, entelektüel bir beyefendi olarak tanınmaktadır. İş dünyası ve entelektüel çevrelerde saygın bir yere sahip olan Bolak, aynı zamanda geniş bir tespih koleksiyonuna sahip bir hobiseverdir.- Fethullah Gülen Hocaefendi ile tanışmasının ardından, onun güzelliklerini ve hizmet anlayışını tanıtmak için çeşitli etkinlikler düzenlemiş, televizyon ve gazetelerde Hocaefendi'nin görüşlerini dile getirmiştir.- İstanbul'da düzenlediği yemek davetlerinde, iş dünyasından ve entelektüel çevrelerden önemli isimleri bir araya getirerek, Gülen Hocaefendi ile tanışmalarını sağlamış ve bu buluşmalarda protokol kurallarına büyük özen göstermiştir.- Aydın Bolak'ın nezaketi ve farklı yaklaşımları, Fethullah Gülen Hocaefendi tarafından takdir edilmiştir. Bolak, Gülen'in yanında sık sık yer alarak onunla derin sohbetler gerçekleştirmiştir.- Bolak'ın desteğiyle birçok genç, eğitim ve burs imkanlarıyla farklı ülkelere gitme fırsatı bulmuş, bu sayede birçok başarılı insan yetişmiştir. Bolak'ın bu hizmetleri, onun vizyoner bir lider olarak anılmasına vesile olmuştur.