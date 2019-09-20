Samanyolu Haber /Ekonomi / Aydın Doğan banka kurmak için kolları sıvadı /20 Eylül 2019 12:14

Aydın Doğan banka kurmak için kolları sıvadı

Doğan Şirketler Grubu Holding AŞ, yatırım bankası kuruluşu için BDDK'ya başvuruda bulunduğunu duyurdu.

SHABER3.COM

Doğan Şirketler Grubu Holding AŞ, 'D Yatırım Bankası Anonim Şirketi'nin kuruluşu için Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu'na (BDDK) başvuruda bulundu.

Doğan Holding'in Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda yer alan açıklamasında, D Yatırım Bankası AŞ'nin kuruluşuna ilişkin izin almak üzere bugün BDDK'ya başvuruda bulunulduğu belirtildi.

Açıklamada, yatırım bankacılığı alanında faaliyet gösterecek ve 150 milyon TL başlangıç sermayesiyle kurulması planlanan D Yatırım Bankası AŞ'de, Doğan Holding'in kurucu ortak sıfatıyla 149 milyon 998 bin 636 TL tutarında sermaye payına sahip olacağı bildirildi.
Samanyoluhaber'e Patreon ile sahip çıkın!
<< Önceki Haber Aydın Doğan banka kurmak için kolları sıvadı Sonraki Haber >>

İmamoğlu'ndan 'metro kullanan kadın' videosuyla cevap

İmamoğlu'ndan 'metro kullanan kadın' videosuyla cevap

Arı duasına çıkanlara arılar saldırdı

Arı duasına çıkanlara arılar saldırdı

Bakanın uçamaz dediği uçaklar show yaptı

Bakanın uçamaz dediği uçaklar show yaptı

Kaçırılan Mustafa Yılmaz’ın eşi cevap bekliyor

Kaçırılan Mustafa Yılmaz’ın eşi cevap bekliyor

AKP önünde annelere gözaltı: Ben çocuğumu istiyorum

AKP önünde annelere gözaltı: Ben çocuğumu istiyorum

Clinton çifti, Enes Kanter'i evinde ağırladı

Clinton çifti, Enes Kanter'i evinde ağırladı

İsrail askeri, Filistinli kadını vurdu!

İsrail askeri, Filistinli kadını vurdu!

İmamoğlu'ndan AKP'ye KHK hatırlatması

İmamoğlu'ndan AKP'ye KHK hatırlatması

Lüks mü yoksa ihtiyaç mı nasıl karar vereceğiz?

Lüks mü yoksa ihtiyaç mı nasıl karar vereceğiz?

İngilizce bilmeyen Erdoğan Putin'e 'tanıştığımıza memnun oldum' dedi

İngilizce bilmeyen Erdoğan Putin'e 'tanıştığımıza memnun oldum' dedi
ÖNE ÇIKAN HABERLER
  • Samanyolu Haber Facebook Sayfası
  • Samanyolu Haber Twitter Sayfası
  • Samanyolu Haber Google Plus
RSS Haber
Haberi sitene ekle
Samanyolu Haber Mobil Sitene Ekle RSS Sayfaları Bize Ulaşın
14:00:38