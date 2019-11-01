Aydın Doğan: Medyaya dönmeyi düşünmüyorum









TAIDER 7. Ulusal Aile İşletmeleri Zirvesi, ‘Değişim Rüzgarını Yönetmek’ sloganı ile kapılarını açtı.





Sözcü'den Sibel Gülersöyler'in haberine göre programın açılış konuşmasını TAIDER Yönetim Kurulu Başkanı Candan Çilingiroğlu gerçekleştirdi. Programa katılan isimler, başarı hikayelerini katılımcılar ile paylaştı. Programın, ‘Nesilden Nesile Geçiş’ paneline konuşmacı olarak; Doğan Holding Kurucu ve Onursal Başkanı Aydın Doğan ve kızı Doğan Holding Yönetim Kurulu Üyesi Arzuhan Doğan Yalçındağ da katıldı. 3. kuşak olarak yetişen Yalçındağ’ın oğlu Blu TV kurucu ve CEO’su Aydın Doğan Yalçındağ da hikayesini anlattı.





'Çekildim bağımı kopardım medyadan'

Program öncesinde Sözcü’ye konuşan Aydın Doğan, “Medyaya dönmeyi düşünüyor musunuz?" sorusuna “Hayır, düşünmüyorum. Çekildim bağımı kopardım medyadan” cevabını verdi.





Kızı Doğan Holding Yönetim Kurulu Üyesi Arzuhan Doğan Yalçındağ da 3 nesil aile şirketi yönetmenin sırrını anlattı. Babası ve oğlu ile aynı panelde bulunmaktan dolayı büyük heyecan duyduğunu belirten Yalçındağ, “Aile ve şirket kavramları birbirine uzak gözükse de Türkiye’deki çoğu şirket aile işletmesi. Bu yapıları nesilden nesile taşıyabilmek de ayrı bir uzmanlık gerektiriyor ve bu gereklilik beraberinde yoğunlaşmayı da getiriyor. 3. nesil oğlum Doğan’da iş hayatına atıldı ve babamız da hayatta. Kurucuların varlığı nesiller arası geçirgenliği de kolaylaştırıyor” diye konuştu.





'Ailenin de kurumsallaşması gerekiyor'

Yalçındağ, farklı sektörlerde sanayi ve turizm yatırımları olduğunu ve bunları çeşitlendirmek istediklerini de belirterek, “Şirketin kurumsallaşması yetmiyor ailenin de kurumlaşması gerekiyor” dedi.