Samanyolu Haber /Gündem / Aydın Doğan geri dönüyor /09 Eylül 2019 21:38

Aydın Doğan geri dönüyor

Doğan Holding'in bir yatırım bankası kurmak için çalışmalara başladığı ifade edildi. Doğan'ın mevcut bir bankayı satın alması veya yeni bir banka kurması bekleniyor.

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14 yıl önce bankacılık sektöründen çıkan Doğan Holding'in mevcut bankalardan birini satın alabileceği veya yeni bir banka kuracağı ifade edildi.

İddiaya dair Doğan Holding şu ana kadar herhangi bir beyanda bulunmadı.

DIŞBANK'I 2005 YILINDA SATMIŞTI

Grup 1994 yılında Dışbank'ı satın almış ardından bankayı 11 yıl sonra Fortis'e satmıştı.

Doğan Holding’in Onursal Başkanı Aydın Doğan, Hürriyet ve Posta gazeteleri ile Kanal D ve CNN Türk’ün aralarında bulunduğu bütün medya şirketlerini 2018 yılı mart ayında 900 milyon dolara Demirören Grubu'na satmıştı. 

Doğan'ın medyadan çekildikten sonraki hamlesi merak ediliyordu. Grup geçen ay Milli Piyango ihalesine de katılmıştı.
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