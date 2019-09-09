Aydın Doğan geri dönüyor

14 yıl önce bankacılık sektöründen çıkan Doğan Holding'in mevcut bankalardan birini satın alabileceği veya yeni bir banka kuracağı ifade edildi.







İddiaya dair Doğan Holding şu ana kadar herhangi bir beyanda bulunmadı.





DIŞBANK'I 2005 YILINDA SATMIŞTI





Grup 1994 yılında Dışbank'ı satın almış ardından bankayı 11 yıl sonra Fortis'e satmıştı.





Doğan Holding’in Onursal Başkanı Aydın Doğan, Hürriyet ve Posta gazeteleri ile Kanal D ve CNN Türk’ün aralarında bulunduğu bütün medya şirketlerini 2018 yılı mart ayında 900 milyon dolara Demirören Grubu'na satmıştı.





Doğan'ın medyadan çekildikten sonraki hamlesi merak ediliyordu. Grup geçen ay Milli Piyango ihalesine de katılmıştı.