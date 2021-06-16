Samanyolu Haber /Medya / Aydın Doğan Show TV ve Habertürk'ü mü alıyor? /16 Haziran 2021 16:35

Aydın Doğan Show TV ve Habertürk'ü mü alıyor?

Aydın Doğan’ın kızı Arzuhan Yalçındağ’ın, Ciner Holding ile Show TV ve HaberTürk’ü satın almak için görüşmeler gerçekleştirdiği iddia edildi.

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Yeniçağ'dan Tolga Şahin'in haberine göre, Günaydın gazetesinde uzun yıllar çalışan Selçuk Eken, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Aydın Doğan’ın kızı Arzuhan Yalçındağ’ın Show TV ve HaberTürk’ü satın almak için görüşme içinde olduğunu iddia etti.

Eken’in paylaşımına yorum yapan Hakan Demir ise, Kırmızı Kedi Kitapevlerini ve Emek Dağıtım’ı satın alarak sattıkları D&R’a rakip olarak sektöre döneceklerini öne sürdü.

Demirören'e 916 milyon dolara satmıştı

Doğan Medya, 2018 yılında Kamuyu Aydınlatma Platformu’na yaptığı açıklamada, Hürriyet, Posta, Fanatik gazeteleriyle Kanal D ve CNN Türk televizyonlarının da aralarında bulunduğu çok sayıda yayın kuruluşunu 916 milyon dolara Demirören Gruba sattığını açıklamıştı.

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