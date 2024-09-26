Samanyolu Haber /Gündem / Aydın Doğan, Türkiye'de büyük bir şirketini daha sattı /26 Eylül 2024 09:35

Aydın Doğan, Türkiye'de büyük bir şirketini daha sattı

Yakın bir zaman önce Doğan Burda Dergi Grubu'nu satan Doğan Holding, Doğan Müzik Yapım’ı (DMC) dünyanın önde gelen dijital müzik şirketlerinden Fransız Believe International’a sattı.

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2020 yılının Nisan ayında müzik yapım şirketi DMC'ye ortak olan Fransız Believe International şirketi DMC'nin tamamını satın aldı.

GERİ KALAN YÜZDE 60 HİSSE SATILDI
Doğan Holding, geri kalan yüzde 60 hissesi için de 38 milyon 275 bin 245 euroya anlaşmaya varmıştı. Doğan Holding'den bugün KAP'a yapılan bildirimde DMC Müzik'in Doğan Holding'te kalan yüzde 60 hissesinin ağustos ayında açıklandığı üzere Fransız Believe International’a satış işlemlerinin tamamlandığı belirtildi.

Halktv.com'da yer alan habere göre şirketin Kamuyu Aydınlatma Platformu açıklaması şu şekilde;

"Believe International, Doğan Müzik Yapım ve Ticaret A.Ş.'nin (DMC) % 60 oranındaki payını (8.171.903 TL nominal değerli pay), Şirketimizin dolaylı bağlı ortaklığı DMC Invest B.V.'den 21.07.2020 tarihinde satın almıştır.

Bu defa; DMC Invest B.V.'nin sahip olduğu kalan % 40 oranındaki payın (5.447.934 TL nominal değerli pay) 38.275.245 Euro bedel ile Believe International'a satış ve devir işlemleri tamamlanmıştır."
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