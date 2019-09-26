Aydın Doğan'dan sürpriz satış!

SAMANYOLUHABER- Medya şirketlerini 2018 yılında Demirören Grubu'na devreden Aydın Doğan, Türkiye'nin ilk 5 yıldızlı oteli olarak bilinen Hilton İstanbul Bosphorus Oteli'ni satışa çıkardı.





Doğan mülkiyeti Emekli Sandığı'na ait olan oteli 2005 yılında Özelleştirme İdaresi Başkanlığı'ndan 255,5 milyon dolar mukabilinde satın almıştı.





ERDOĞAN EMSAL DEĞİŞİKLİĞİNİ KABUL ETMEMİŞTİ





Otelin kat sayısını artırmak için yaptığı müracaat İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne müracaat eden Doğan dönemin başbakanı Recep Tayyip Erdoğan engeli ile karşılaşmıştı.





Erdoğan ile Doğan arasındaki kavga sebebiyle o gün Doğan'ın elinde bulunan gazete ve televizyonlar Adalet ve Kalkınma Partisi (AKP) aleyhine haberlere ağırlık vermişti.





Medya grubunu 914 milyon dolara Erdoğan'a yakın Demirören'e satması ile Saray ile barış çubuğu yakan Doğan hakkında açılan "kâğıt kaçakçılığı" davasından da beraat etti.





1954 YILINDA HİZMETE AÇILMIŞTI





İstanbul Harbiye'de Boğaz'a hâkim bir mevkide 62 bin 337 metrekarelik alan üzerinde inşâ edilen Hilton için Doğan'ın 500 milyon dolar istediği iddia edildi.





Temili 1952'de atılan ve inşası 21 ayda tamamlanan otelde tümü özel balkon ya da terasa sahip 500 oda yer alıyor.

