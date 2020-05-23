Aydın Doğan'ın torunu için döktü...

2018 yılına kadar Hürriyet, Posta, Miliyet ve Fanatik gazeteleri ile Kanal D ve CNN Türk televizyonunun sahibi olan Aydın Doğan’ın torunu Aydın Doğan Yalçındağ, şahsi Twitter hesabında takipçilerine içini döktü.







Bir dönem birlikte iş yaptığı bir isme veryansın eden Yalçındağ, büyük vefasızlık gördüğünü ve ciddi hayal kırıklığına uğradığını söyledi.





"DOĞAN AİLESİNİN O ŞAHISLA HİÇBİR BAĞI KALMADI"





“Salak yerine konmak çok canımı sıktı.” ifadelerini kullanan Yalçındağ, ismini vermediği şahısla kendisinin ve ailesinin hiçbir bağının kalmadığını dile getirdi.





(Soldan sağa) Sema-Aydın Doğan çiftinin torunu Aydın Doğan Yalçındağ, annesi Arzuhan Doğan Yalçındağ ile birlikte.

İşte Aydın Doğan Yalçındağ'ın o mesajı:







"Son aylarda kulağıma gelen ve beni rahatsız eden bazı noktaları buradan paylaşmak istedim.





Mesele eski bir dostum. Bu dostumuzla beraber iyisiyle kötüsüyle bir dönem çalışma fırsatı buldum. İyi işler yaptık. Ancak maalesef çok detay vermeden birden fazla meselede ciddi hayal kırıklığı ve vefasızlık yaşadık.





Bundan sonra bilinmesini isterim ki bizim (ben ve ailemin) bu arkadaşımız ile uzaktan yakından hiçbir alakamız kalmamıştır. Kendisini hiçbir şekilde tasvip etmiyoruz. Geçmişte yaşananlardan dolayı da üzgünüz.





Bunu yazmaktaki amacım kimseyi kırmak veya zarar vermek değil. Ancak deyim yerindeyse salak yerine konmak çok canımı sıktı bu süre içinde.





Umarım söylediklerimi anlar ve hırsı aklının önüne geçmez."