Samanyolu Haber /Gündem / Aydın'da korkutan deprem: Naci Görür'den deprem sonrası kritik açıklama /03 Aralık 2024 22:30

Aydın'da korkutan deprem: Naci Görür'den deprem sonrası kritik açıklama

Yer bilimci Prof. Dr. Naci Görür, Aydın'da meydana gelen 4 büyüklüğündeki depremin ardından değerlendirmede bulundu.

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Yer bilimci Prof. Dr. Naci Görür, sosyal medya hesabından Aydın'da meydana gelen 4 büyüklüğündeki depremin ardından açıklamada bulundu.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı'ndan (AFAD) yapılan açıklamaya göre Aydın'ın Germencik ilçesinde 4 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Depremin derinliği 9 kilometre olarak belirlendi.

Prof. Dr. Naci Görür, depremin ardından sosyal medya hesabından yaptığı değerlendirmede "Aydın-Germencik’te 4,0 (AFAD) veya 3,9 (BÜ) deprem oldu. Deprem Büyük Menderes Grabeninin kuzey horstu üzerinde. Kuşkusuz fay normal fay. Sevgiyle" ifadelerini kullandı.
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