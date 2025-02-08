Aydın'da skandal iddia: Ölen hasta tekerlekli sandalye üzerinde taburcu edildi

Sözcü'nün haberine göre Aydın Kuşadası'ndaki özel bir hastanede ölmüş olan bir vatandaşın tekerlekli sandalye üzerinde taburcu edildiği iddiası, sosyal medyada yayılarak büyük tepki çekti...



İddiaların ardından Sağlık Bakanlığı ve Aydın İl Sağlık Müdürlüğü, olayla ilgili inceleme başlattı.



Bakanlığın "Sağlıklı Çözüm" sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, Aydın'daki bir özel hastanede ölmüş bir vatandaşın taburcu edildiğine dair çıkan haberler üzerine, Aydın İl Sağlık Müdürlüğü tarafından olağan dışı bir denetim süreci başlatıldığı belirtildi.



Açıklamada şu bilgilere yer verildi:



-Tekerlekli sandalye ile acil servis girişinde bekleyen hastanın, acil servis görevlileri ve hasta yakınları gözetiminde bulunduğu esnada fenalaştığı, bunun üzerine kırmızı alana alındığı kamera kayıtlarından anlaşılmıştır.



-Hastane kayıtlarından hastanın entübe edilerek 40-45 dakika hastaya müdahale edildiği ve 11.40'ta hastanın vefat ettiğinin kayıtlara geçtiği tespit edilmiştir.



-Konuyla ilgili il sağlık müdürlüğümüzün yürütmekte olduğu inceleme devam etmekte olup süreçle ilgili gerekli bilgilendirmeler yapılacaktır.