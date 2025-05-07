Samanyolu Haber /Gündem / Aydınlık gazetesinden iddia: PKK kongresi toplandı, fesih kararı aldı /07 Mayıs 2025 09:29

Aydınlık gazetesinden iddia: PKK kongresi toplandı, fesih kararı aldı

Doğu Perinçek'in Aydınlık gazetesi PKK kongresinin toplandığını ve örgütün kendini feshetme kararı aldığını yazdı.

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Aydınlık, PKK kongresinin toplandığını fesih ve silah bırakma kararını aldığını iddia etti.

Haberde yer alan iddialara göre, örgüt nisan ayının ilk yarısında kongresini topladı. Kongre sonucunda fesih kararının alındığı, devlete bilgi verildiği, ancak kararın henüz ilan edilmediği belirtildi.

Kongrenin birkaç günlük bir kongre olmadığı belirtilen haberde “Örgütün tüm kanatlarıyla ayrıntılı görüşmelerin yapıldığı bildirildi” iddiasına da yer verildi.

Örgütün 5 Mayıs’ta kongre kararını duyuracağı anacak DEM Parti Milletvekili Sırrı Süreyya Önder’in ani vefatından dolayı bunu yapılmadığı da belirtilen haberde, silah bırakmayla ilgili sürecin de yıl sonuna kadar tamamlanmasının hedeflendiği belirtilidi.

Öte yandan PKK’ya yakın kaynaklarda “kongrenin toplandığına” dair herhangi bir bilgi veya açıklama yer almıyor.
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