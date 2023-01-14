Samanyolu Haber /Gündem / Aydınlık Gazetesine göre Perinçek'in oyu yüzde 8,5 /14 Ocak 2023 20:58

Aydınlık Gazetesine göre Perinçek'in oyu yüzde 8,5

Saros Araştırma şirketinin Kasım 2022'deki anketinde, cumhurbaşkanı adayı Doğu Perinçek'in oyunun yüzde 8,5 olduğu öne sürüldü.

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 Saros Siyasal ve Sosyal Araştırmalar Merkezi'nin anketini manşetine taşıyan Aydınlık gazetesi, Vatan Partisi Doğu Perinçek'in oy oranını açıkladı.

Gazetenin manşetinde “Saros Araştırma şirketinin anketi: Cumhurbaşkanlığı seçiminde Perinçek’in oyu yüzde 8,5” ifadeleri yer aldı.

Aydınlık, Vatan Partisi lideri Perinçek’in cumhurbaşkanlığı seçimi anketinde oy oranının yüzde 8,5 çıktığı araştırmayı manşetine taşıdı.

Habere göre Saros Siyasal ve Sosyal Araştırmalar Merkezi, Kasım 2022’de 11 bin 28 kişiyle bir anket düzenledi. Ankette seçmenin yüzde 6’sı Perinçek’e oy vereceğini söyledi. Yüzde 2,5’lik kesimse ‘Perinçek’e belki oy veririm’ dedi. Aydınlık bu haberi “Saros Araştırma şirketinin anketi: Cumhurbaşkanlığı seçiminde Perinçek’in oyu yüzde 8,5” başlığıyla manşete taşıdı.

Habere göre kararsızların da yüzde 20’ye yakını Perinçek’e yakın. Anket, Perinçek’e en fazla ilginin İyi Parti seçmeninde olduğunu öne sürdü. Buna göre, İyi Partililerin yüzde 6,8’i Perinçek’e oy verecek.

Doğu Perinçek, 2018 cumhurbaşkanlığı seçimlerinde 95 bin 928 oy almıştı. Bu, kullanılan oyun yüzde 0,2’sine eşit.
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