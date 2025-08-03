Samanyolu Haber /Gündem / Aydınlık ve OdaTV'den dikkat çeken iddia: Kazım Güleçyüz kovuldu mu? /03 Ağustos 2025 19:17

Aydınlık ve OdaTV'den dikkat çeken iddia: Kazım Güleçyüz kovuldu mu?

Yeni Asya Gazetesi’nin eski Genel Yayın Yönetmeni Kâzım Güleçyüz, hakkında çıkan “gazeteyle ilişiği kesildi” ve “kovuldu” yönündeki iddialara cevap verdi.

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Yeni Asya Gazetesi’nin eski Genel Yayın Yönetmeni Kâzım Güleçyüz, AKP yanlısı Aydınlık ve Oda TV gibi yayın organlarınca köpürtülen ve sosyal medyada yer alan haberlerin gerçeği yansıtmadığını belirterek, “iftira” olarak nitelendirdi. “Kem söz sahibine aittir” diyen Güleçyüz, ilgili yayın organlarını kendi seviyesizlikleriyle baş başa bırakacağını ifade etti.

“İlişik” ve “ilişki” kelimelerinin, Yeni Asya ile yarım asrı aşkın süredir devam eden gönül ve dava bağını tarif etmekten uzak olduğunu vurgulayan Güleçyüz, bu birlikteliğin sadece bir görev tanımından ibaret olmadığını, aksine bir inanç ve fikir birliği üzerine kurulu olduğunu söyledi.

1978 yılından bu yana yayın grubu bünyesinde birçok görev üstlendiğini hatırlatan Güleçyüz, “Biz bu camianın bir mensubu olarak bize tevdi edilen görevleri hakkıyla yerine getirmeye çalıştık. Bu mensubiyetimizi bir karar veya unvan değil, gönül bağımız ve inancımız belirler” ifadelerini kullandı.

‘Biz Kardeşliği Savunuyoruz’
Farklı görüşlerin cemaat içinde istişareyle çözüldüğünü ve bu anlayışın Yeni Asya geleneğinin temelini oluşturduğunu dile getiren Güleçyüz, “Biz ayrılığı değil, ittihadı ve kardeşliği savunuyoruz. Yeni Asya ile olan gönül bağımız son nefesimize kadar sürecektir” ifadeleriyle açıklamasını YouTube ve X hesabında paylaştı.

Güleçyüz Yazılarına Devam Ediyor
Kazım Güleçyüz, halen Yeni Asya Gazetesi’nde köşe yazılarına devam ediyor. Öte yandan kişisel YouTube kanalında yayınladığı günlük videolarla fikirlerini kamuoyuna açıklamayı sürdürüyor.

Güleçyüz, Yeni Asya yönetimiyle yaşadığı sorunlara, uğradığı haksızlıklara ve kendisine sosyal medyada hakaret eden bazı Yeni Asya yazarlarının tutumlarına rağmen, çalışmalarını sürdürüyor.
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