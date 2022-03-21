Aydınlık'ın karanlık yüzü: Terörist ilan ettiği gazeteci, kendi muhabiri çıktı!

‘Zelenky F...’yü böyle korudu’ manşetiyle çıkan Aydınlık, Türkiye’nin 2016’dan bu yana tüm uyarılarına rağmen Ukrayna’da Hizmet Hareketi'nin kurumlarının hâlâ serbestçe ve yoğun bir şekilde faaliyet yürütttüğünü belirtti. Örnek olarak bu kurumların başında Uluslararası Meridyen Okulları, Işık (Syaivo) Uluslararası Kültür Merkezi ve ukraynahaber.com internet sitesi'nin olduğunu yazdı.













Aydınlık’ın haberinde hedef gösterdiği ukraynahaber.com’un kurucusu gazeteci Yunus Erdoğdu, sosyal medya hesabından cevap verdi. Erdoğdu, “Ukrayna’da, Rus işgali acımasızca devam ederken @AydinlikGazete ‘sinde Işıkgün Akfırat imzalı bir haberde manşetten hedef alındığımı gördüm. İroni gibi çünkü ben, ‘Cihan’ Haber Ajansı kapatıldıktan sonra yani, 15 Temmuz 2016 akabinde, Aydınlık gazetesi için haber yapmaya başladım.” ifadelerini kullandı.





AYDINLIK, ARŞİV TEMİZLİĞİNE BAŞLADI!





Yunus Erdoğdu’nun paylaşımından sonra Aydınlık Gazetesi’nin ‘arşiv’ temizliğine başladığı ortaya çıktı. Erdoğdu, konuyla ilgili paylaşımında ise şunları yazdı:





"Şimdi apar topar haberlerimi siliyorlar sitelerinden. Madem beni hedef alacaktınız bari öncesinden silseydiniz haberleri. Biliyorum son dönemde sizi ihmal ettim, haber göndermedim bunun için böyle yapmanıza gerek yoktu. Söyleseniz yine size de haber yapardım."





Gazeteci Erdoğdu paylaşımında, daha önce Aydınlık için yaptığı bazı haberleri de örnek olarak koydu.











