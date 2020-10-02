Ayhan Bilgen dahil 17 HDP'li tutuklandı

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından 6 yıl sonra başlatılan Kobani eylemleri soruşturmasında 17 kişi tutuklandı, gözaltına alınan 20 kişiden 17'si tutuklandı.







8 gün gözaltında tutulan Kars Belediye Başkanı Ayhan Bilgen, Halkların Demokratik Partisi (HDP) Merkez Yürütme Kurulu (MYK) üyesi Alp Altınörs, HDP Dış İlişkiler Komisyonu üyesi Nazmi Gür, eski milletvekili Ayla Akat Aka, eski BDP Eş Genel Başkanı ve milletvekili Emine Ayna, eski HDP MYK üyeleri Bircan Yorulmaz, Berfin Özgü Köse, Dilek Yağlı, Can Memiş, Günay Kubilay, Bülent Parmaksız, Pervin Oduncu, İsmail Şengün ve Cihan Erdal, eski HDP Genel Saymanı Zeki Çelik, HDP'nin Radyo ve Televizyon Üst Kurumu (RTÜK) üyesi Ali Ürküt ve eski milletvekili Prof. Dr. Emine Beyza Üstün çıkarıldıkları nöbetçi Sulh Ceza Hâkimliği tarafından tutuklandı.





Eski HDP milletvekilleri Sırrı Süreyya Önder, Altan Tan ve Gülfer Akkaya, yurt dışı yasağı konularak serbest bırakıldı.



