Samanyolu Haber /Gündem / Ayhan Bilgen dahil 17 HDP'li tutuklandı /02 Ekim 2020 10:20

Ayhan Bilgen dahil 17 HDP'li tutuklandı

Halkların Demokratik Partisi (HDP) yönelik cadı avı soruşturmasında aralarında Kars Belediye Başkan Bilgen'in de olduğu 17 kişi tutuklandı. Eski HDP milletvekilleri Sırrı Süreyya Önder, Altan Tan ve Gülfer Akkaya serbest bırakıldı. Ayhan Bilgen, İçişleri Bakanlığı'nın kararı ile Kars Belediye Başkanlığı görevinden azledildi. Bilgen'in yerine Kars Valisi Türker Öksüz kayyım olarak tayin edildi.

SHABER3.COM

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından 6 yıl sonra başlatılan Kobani eylemleri soruşturmasında 17 kişi tutuklandı, gözaltına alınan 20 kişiden 17'si tutuklandı.

8 gün gözaltında tutulan Kars Belediye Başkanı Ayhan Bilgen, Halkların Demokratik Partisi (HDP) Merkez Yürütme Kurulu (MYK) üyesi Alp Altınörs, HDP Dış İlişkiler Komisyonu üyesi Nazmi Gür, eski milletvekili Ayla Akat Aka, eski BDP Eş Genel Başkanı ve milletvekili Emine Ayna, eski HDP MYK üyeleri Bircan Yorulmaz, Berfin Özgü Köse, Dilek Yağlı, Can Memiş, Günay Kubilay, Bülent Parmaksız, Pervin Oduncu, İsmail Şengün ve Cihan Erdal, eski HDP Genel Saymanı Zeki Çelik, HDP'nin Radyo ve Televizyon Üst Kurumu (RTÜK) üyesi Ali Ürküt ve eski milletvekili Prof. Dr. Emine Beyza Üstün çıkarıldıkları nöbetçi Sulh Ceza Hâkimliği tarafından tutuklandı.

Eski HDP milletvekilleri Sırrı Süreyya Önder, Altan Tan ve Gülfer Akkaya, yurt dışı yasağı konularak serbest bırakıldı. 

Samanyoluhaber'e Patreon ile sahip çıkın!
<< Önceki Haber Ayhan Bilgen dahil 17 HDP'li tutuklandı Sonraki Haber >>

'Dolar kuruna bakmıyorum’ sözüne Akit TV’den bile tepki

'Dolar kuruna bakmıyorum’ sözüne Akit TV’den bile tepki

Azerbaycan vurulan hedeflerin görüntülerini yayınladı

Azerbaycan vurulan hedeflerin görüntülerini yayınladı

Albayrak'a tokat gibi cevap!

Albayrak'a tokat gibi cevap!

AKP'li isimden skandal video

AKP'li isimden skandal video

Trump'ın eski kampanya yöneticisi gözaltına alındı

Trump'ın eski kampanya yöneticisi gözaltına alındı

O belge yayınlandı: Türkiye'deki günlük vaka sayısı 29 bin kişi!

O belge yayınlandı: Türkiye'deki günlük vaka sayısı 29 bin kişi!

Berat Albayrak'a videolu dolar cevabı

Berat Albayrak'a videolu dolar cevabı

Kadirova'nın odası ilk kez yayınlandı: Boğuşma yaşanmış!

Kadirova'nın odası ilk kez yayınlandı: Boğuşma yaşanmış!

Helikopterle cezevinden adam kaçırmaya kalktılar

Helikopterle cezevinden adam kaçırmaya kalktılar

İlginç kaza

İlginç kaza
ÖNE ÇIKAN HABERLER
  • Samanyolu Haber Facebook Sayfası
  • Samanyolu Haber Twitter Sayfası
  • Samanyolu Haber Google Plus
RSS Haber
Haberi sitene ekle
Samanyolu Haber Mobil Sitene Ekle RSS Sayfaları Bize Ulaşın
12:46:11