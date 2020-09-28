Samanyolu Haber /Gündem / Ayhan Bilgen Emniyet’te zehirlendi /28 Eylül 2020 10:31

Ayhan Bilgen Emniyet’te zehirlendi

Üç gün önce gözaltına alınan Kars Belediyesi Eş Başkanı Ayhan Bilgen, Ankara Emniyet Müdürlüğünde zehirlendi. Bilgen, avukatlarına akşam yemeğinde rahatsızlandıklarını ve hastaneye götürülmediklerini söyledi.

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Kobani olayları gerekçe gösterilerek 6 yıl sonra gözaltına alınan HDP’li Ayhan Bilgen zehirlendi. Olayı dün gece Halkların Demokratik Partisi (HDP) Genel Merkezi sosyal medya hesabından duyurdu. Açıklamada şöyle denildi:

“BİLGİ ALAMIYORUZ”
“Ankara Emniyet Müdürlüğünde gözaltında tutulan Ayhan Bilgen, avukatlarına akşam yemeğinden zehirlendiklerini, hastaneye götürülmediklerini söyledi. Avukatların Bilgen ile yeniden görüşmesine izin verilmiyor, yöneticilerimizin sağlık durumu ile ilgili bilgi alamıyoruz.”

Üç gün önce 7 ilde yapılan operasyonlarda 82 kişi hakkında gözaltı kararı çıkarılmıştı. Gözaltı kararı çıkarılanlar arasında Ayhan Bilgen dışında HDP eski Milletvekili Sırrı Süreyya Önder, HDP’li eski vekiller, belediye başkanları ve MYK üyeleri de bulunuyor. HDP eski Eş Genel Başkanları Selahattin Demirtaş ve Figen Yüksekdağ’ın tutuklu bulunduğu 2014’teki Kobani eylemleriyle nedeniyle hala tutuklu.
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