Ayhan Bilgen’in partisinin adı netleşti

Kars Belediye Eş Başkanı görevinden alınarak tutuklanan ve cezaevinden çıkmasının ardından Halkların Demokratik Partisi'nden (HDP) istifa eden Ayhan Bilgen'in öncülüğünde başlayan siyasi parti kurma çalışmalarında sona gelindi.







‘Sessizlerin Sesi Hareketi’ olarak yola çıkan ve bu süreçte bir dizi toplantılar düzenleyen Bilgen’in yeni kuracağı partinin adı netleşti. Gazetede Duvar'dan Serkan Alan'ın haberine göre, Türkiye’nin Sesi Partisi, ismiyle Türkiye siyasal hayatına katılacak olan partinin kısaltması ise ‘SES’ olacak. Bilgen de partinin, ‘kurucu başkanı’ sıfatını taşıyacak.





31 MART’TA KURULUŞ DİLEKÇESİ BAKANLIĞA TESLİM EDİLECEK







Geçtiğimiz hafta Ankara’da bir otelde partinin kuruluşuna ilişkin açıklama yapan ‘Sessizlerin Sesi Hareketi’, mart ayı içerisinde parti kuruluş dilekçelerinin İçişleri Bakanlığı’na teslim edileceğini duyurmuştu. Edinilen bilgiye göre partinin tüzük ve programı tamamlandı ve 31 Mart Perşembe günü İçişleri Bakanlığı’na kuruluş dilekçeleri teslim edilecek.





Türkiye’nin Sesi Partisi, bakanlığa 30 kurucu üye ile başvurusunu yapacak. Bu 30 kurucu arasında mimar, mühendis, hukukçular ve iş insanları yer alacak. Partinin amblemi konusunda ise çalışmalar bir süre daha devam edecek.





Edinilen bilgiye göre parti, kuruluş dilekçesini vermesi ve alındı belgesini almasının ardından Türkiye’nin farklı bölgelerinde sahaya çıkacak. Türkiye’nin her bölgesinde yapılacak planlamalarla alanlara çıkılarak parti programı ve tüzüğü topluma anlatılacak.





Yeni kurulan partinin yatay demokrasiyi savunduğunu belirten parti kaynaklarına göre hedefleri, “Katılımcı, müzakereci demokrasiyi yatayda esas alarak ileriye ulaşma çabası” sözleriyle özetlendi.







