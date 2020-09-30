Ayhan Bilgen'den sürpriz karar

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından 2014 yılında düzenlenen Kobani eylemlerine yönelik yürütülen soruşturmada gözaltına alınan Kars Belediyesi Eş Başkanı Ayhan Bilgen, "Keyfi gözaltılarla bir şehrin iradesi ile oynanmasına izin vermem. İster tutuklayın, ister serbest bırakın, gözaltı sürem bitene kadar kayyım atanmamış olursa belediye başkanlığı görevimden istifa edeceğim." dedi.







6 gündür Ankara Emniyet Müdürlüğü'nde gözaltında tutulan Kars Belediyesi Eş Genel Başkanı Bilgen, ifadeye gitmeden önce Twitter'dan bir açıklama yayımladı.





AYHAN BİLGEN: DEMOKRASİCİLİK OYNAYACAK YAŞI GEÇTİM





Belediye başkanlığı görevinden istifa edeceğini duyuran Bilgen, belediye meclisindeki 5 partinin uzlaşarak yeni bir yönetim oluşturabileceğini belirtti.





İstifasının, mevzinin terk edilmesi anlamına gelmediğini belirten Bilgen'in açıklaması şu şekilde: "Ben demokrasicilik oynanacak yaşı geçtim. Türkiye’nin koşulları da oyun oynanacak bir ortama sahip değil. Keyfi gözaltılarla bir şehrin iradesi ile oynanmasına izin vermem.





İster tutuklayın, ister serbest bırakın, gözaltı sürem bitene kadar kayyım atanmamış olursa belediye başkanlığı görevimden istifa edeceğim. Kars, kendisini yönetecek liyakattadır. 1,5 yıldır oy birliği ile karar alma olgunluğu gösteren bir mecliste 5 parti uzlaşarak yeni bir yönetim oluşturabilir.





"BU BİR MEVZİNİN TERKEDİLMESİ DEĞİL"





Herkes seçimlerde şehri yönetmeye talip olduğuna göre şimdi kimse sorumluluktan kaçmamalıdır. Bu bir mevzinin terkedilmesi değil, seçim kampanyasında söylediğimiz gibi ortak yönetimle demokrasi sınavının verilmesidir.





Tutuklanırsam 3'üncü kitabımı yazmak, tutuklanmazsam kooperatif çalışmalarına katkı sunmak, belediye başkanlığından daha az önemli değildir. Bu süreçte bize oy veren vermeyen tüm hemşerilerime, başta saha personeli olmak üzere tüm çalışma arkadaşlarıma teşekkür ederim.





Kars’ta bir kadın Belediye Başkanı ile yola devam edilirse, sadece siyasal değil, toplumsal bir eşik aşılmış olur. Hiçbir şey eskisi gibi OLMAMALI!"



