Samanyolu Haber /Politika / Ayhan Bilgen'den yeni HDP açıklaması /12 Aralık 2021 23:45

Ayhan Bilgen'den yeni HDP açıklaması

Bir süredir Halkların Demokratik Partisi'nden (HDP) ayrılarak yeni bir parti kuracağı iddia edilen HDP'li eski milletvekili ve eski Kars Belediye Başkanı Ayhan Bilgen, Habertürk TV'de Muharrem Sarıkaya'ya yaptığı açıklamada bir iki gün içinde HDP'den istifa edeceğini belirtti.

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sol.org.tr'de yer alan habere göre Habertürk TV'de katıldığı programda konuşan Ayhan Bilgen HDP'den bir-iki gün içinde istifa edeceğini duyurdu.

HDP'li eski milletvekili ve eski Kars Belediye Başkanı Ayhan Bilgen HDP'den istifa edeceğini açıkladı.

Habertürk TV'de Muharrem Sarıkaya'nın sorularını yanıtlayan Bilgen "HDP'den ayrıldınız mı?" sorusuna "Değerlendiriyorum. Çok uzak olmayan bir tarihte o beklentiye cevap vereceğiz" diye yanıt verdi. Bilgen istifasını bir iki gün içinde vereceğini söyledi.

Bilgen HDP'den kopuşuna ilişkin soru üzerine "7 Kasım'dan 1 Haziran'a giden süreçte vahim hatalar yapıldı" ifadesini kullandı.
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