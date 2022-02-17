Ayhan Bilgen'in kuracağı partide AKP'li isimler olacak!

Ayhan Bilgen'in kuracağı yeni siyasi partide yer alacak bazı isimleri Korkusuz yazarı Barış Yarkadaş açıkladı.





Bilgen'in yeni parti çalışmalarına hız verdiğini belirten Yarkadaş, Bilgen'in önümüzdeki cumartesi günü Ankara Büklüm Sokak'ta bir otelde çalışma arkadaşlarıyla bir araya gelerek yeni partinin ilk gayrı resmi toplantısını yapacağını söyledi.





AYHAN BİLGEN'İN PARTİSİNDE KİMLER VAR?

Yeni partinin kurucularının da toplantıda yer alacağını belirten Yarkadaş, "Bu isimler arasında kamuoyunun yakından tanıdığı HDP eski Milletvekili ve 25. Dönem’de HDP adına Kalkınma Bakanlığı koltuğuna oturan iki isimden biri olan Müslüm Doğan da var. Müslüm Doğan, partinin bel kemiğini oluşturacak isimlerden biri olarak öne çıkıyor" dedi.





"AKP Kurucusu ve Kırıkkale eski Milletvekili Kemal Albayrak da yeni oluşumda görev alan isimlerden. Yeni parti içinde kurucu olarak görev alması netleşen isimlerden biri de HAS PARTİ kurucularından Emüş Yaşar..." diyen Yarkadaş, "Bir başka isim ise DSP eski Milletvekili Haluk Özdalga… Bülent Ecevit’in prenslerinden olan Özdalga da artık Ayhan Bilgen’le hareket edecek. Tanınmış doktorlardan Oğuz Fidan ve ANAP eski Milletvekili Abdülbaki Erdoğmuş da yeni oluşuma katkı veren isimlerden bazıları..." ifadelerini kullandı.