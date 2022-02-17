Samanyolu Haber /Gündem / Ayhan Bilgen'in kuracağı partide AKP'li isimler olacak! /17 Şubat 2022 11:45

Ayhan Bilgen'in kuracağı partide AKP'li isimler olacak!

Ayhan Bilgen'in kuracağı partide yer alacak isimleri Barış Yarkadaş açıkladı. Yarkadaş, Bilgen'in partisinde AKP'den ve HDP'den ayrılan isimler olacağını iddia etti.

SHABER3.COM

Ayhan Bilgen'in kuracağı yeni siyasi partide yer alacak bazı isimleri Korkusuz yazarı Barış Yarkadaş açıkladı.

Bilgen'in yeni parti çalışmalarına hız verdiğini belirten Yarkadaş, Bilgen'in önümüzdeki cumartesi günü Ankara Büklüm Sokak'ta bir otelde çalışma arkadaşlarıyla bir araya gelerek yeni partinin ilk gayrı resmi toplantısını yapacağını söyledi.

AYHAN BİLGEN'İN PARTİSİNDE KİMLER VAR?
Yeni partinin kurucularının da toplantıda yer alacağını belirten Yarkadaş, "Bu isimler arasında kamuoyunun yakından tanıdığı HDP eski Milletvekili ve 25. Dönem’de HDP adına Kalkınma Bakanlığı koltuğuna oturan iki isimden biri olan Müslüm Doğan da var. Müslüm Doğan, partinin bel kemiğini oluşturacak isimlerden biri olarak öne çıkıyor" dedi.

"AKP Kurucusu ve Kırıkkale eski Milletvekili Kemal Albayrak da yeni oluşumda görev alan isimlerden. Yeni parti içinde kurucu olarak görev alması netleşen isimlerden biri de HAS PARTİ kurucularından Emüş Yaşar..." diyen Yarkadaş, "Bir başka isim ise DSP eski Milletvekili Haluk Özdalga… Bülent Ecevit’in prenslerinden olan Özdalga da artık Ayhan Bilgen’le hareket edecek. Tanınmış doktorlardan Oğuz Fidan ve ANAP eski Milletvekili Abdülbaki Erdoğmuş da yeni oluşuma katkı veren isimlerden bazıları..." ifadelerini kullandı.
Samanyoluhaber'e Patreon ile sahip çıkın!
<< Önceki Haber Ayhan Bilgen'in kuracağı partide AKP'li isimler olacak! Sonraki Haber >>

Ankara Barosu işkence iddialarını doğruladı ama raporu gizliyor

Ankara Barosu işkence iddialarını doğruladı ama raporu gizliyor

DEVA Partisi’nden Erdoğan göndermeli IBAN avcısı videosu

DEVA Partisi’nden Erdoğan göndermeli IBAN avcısı videosu

AKP'li Milletvekili'nden yüksek faturaya yeni bahane: ISINMIŞTIR!

AKP'li Milletvekili'nden yüksek faturaya yeni bahane: ISINMIŞTIR!

Kendime söz verdim artık ağlamayacağım…

Kendime söz verdim artık ağlamayacağım…

Din Özgürlüğü Kapsamında: İrtidat”

Din Özgürlüğü Kapsamında: İrtidat”

Z kuşağı 'Cahil Dayıları' hırpalamaya devam ediyor

Z kuşağı 'Cahil Dayıları' hırpalamaya devam ediyor

Kılıçdaroğlu'ndan 'Helalleşme' videosu

Kılıçdaroğlu'ndan 'Helalleşme' videosu

'Her şey boş' videosu AKP'ye kapak oldu

'Her şey boş' videosu AKP'ye kapak oldu

Bir Firavun yöntemi olarak kutuplaştırma

Bir Firavun yöntemi olarak kutuplaştırma

Diplomaktlıktan simitçiliğe uzanan bir KHK'lı hikayesi

Diplomaktlıktan simitçiliğe uzanan bir KHK'lı hikayesi
ÖNE ÇIKAN HABERLER
  • Samanyolu Haber Facebook Sayfası
  • Samanyolu Haber Twitter Sayfası
  • Samanyolu Haber Google Plus
RSS Haber
Haberi sitene ekle
Samanyolu Haber Mobil Sitene Ekle RSS Sayfaları Bize Ulaşın
12:10:37