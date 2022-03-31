Samanyolu Haber /Politika / Ayhan Bilgen'in partisinin logosu ortaya çıktı, DSP'lileri kızdıracak /31 Mart 2022 10:07

Ayhan Bilgen'in partisinin logosu ortaya çıktı, DSP'lileri kızdıracak

Gazeteci İsmail Saymaz, Eski Kars Belediye Başkanı Ayhan Bilgen'in yeni partisinin amblemini paylaştı. Saymaz, "Bu amblem, mavi zemin üzerinde beyaz güvercinle özdeşleşen DSP'lileri öfkelendirebilir" dedi.

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Gazeteci İsmail Saymaz, Eski Kars Belediye Başkanı Ayhan Bilgen'in yeni partisinin amblemini paylaştı. Saymaz, mavi zemin üzerinde beyaz güvercinle özdeşleşen amblemin DSP'lileri öfkelendileceğini belirtti.

halktv.com.tr yazarı Saymaz, bugünkü yazısında, Ayhan Bilgen'in yeni partisi hakkında bilgileri paylaştı.

Saymaz, Bilgen ve 30 yol arkadaşının bugün Türkiye'nin Sesi Partisi'nin (Ses Parti) kuruluş dilekçesini İçişleri Bakanlığı'na vereceğini belirtti.

Saymaz, yazısında şunları aktardı:

"Eski HDP'li Kalkınma Bakanı Müslüm Doğan'ın da kurucular kurulunda yer aldığı partinin amblemi, ağzında zeytindalı taşıyan güvercin olacak. Pati renk olarak laciverti seçti.

Bu amblem, mavi zemin üzerinde beyaz güvercinle özdeşleşen DSP'lileri öfkelendirebilir. Hatta başvurmaları halinde amblem benzerliğinden ötürü Anayasa Mahkemesi'nde dava açılabilir."



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