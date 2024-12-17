Samanyolu Haber /Gündem / Ayhan Bora Kaplan’dan tehdit: ‘Cezamı bozdurmazsanız her şeyi anlatırım’ /17 Aralık 2024 22:22

Ayhan Bora Kaplan’dan tehdit: ‘Cezamı bozdurmazsanız her şeyi anlatırım’

Ankara Emniyet Müdürlüğü'nde yaşanan kriz, Ayhan Bora Kaplan'ın tehditleriyle yeni bir boyut kazandı. Kaplan, aldığı 68 yıllık hapis cezasının bozulmaması halinde, rüşvet verdiği emniyet ve yargı mensuplarını ifşa edeceğini belirtti.

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Geçtiğimiz Mayıs ayında, gazeteci Cevheri Güven’e belge sızdırma iddiasıyla başlatılan soruşturma kapsamında tutuklanan Ankara Emniyet Müdür Yardımcısı Murat Çelik ve Ankara Organize Suçlarla Mücadele Şubesi Müdür Yardımcısı Şevket Demircan, tahliye edilerek görevlerine iade edildi. Ancak, Aralık ayının başında yeniden ifadeye çağrıldılar. Çelik, Demircan ve tutuksuz yargılanan Ankara Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürü Kerem Gökay Öner, ‘örgüte üye olmamakla birlikte örgüt adına suç işleme’ suçlamasıyla karşı karşıya kaldı.

KAPLAN’IN TEHDİTLERİ

Bold Medya'da yer alan habere göre Kaplan’ın tehditleri, Ankara Emniyet Müdürlüğü’nde büyük yankı uyandırdı. Kaplan, cezasının bozulmaması halinde, rüşvet verdiği isimleri kamuoyuna açıklayacağını belirtti. Bu tehditlerin ardından, polis şefleri yeniden ifadeye çağrıldı ve gazeteci Cevheri Güven’e bilgi sızdırmakla suçlandılar.

SİYASİ TEPKİLER VE İDDİALAR

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, yaşananlara sert tepki göstererek, “Emniyet ve yargı içine yuvalanmış soysuz ve kripto çetelerin yeniden Türkiye üzerinde hesap yaptığı görülmektedir” dedi. Ayrıca, eski İçişleri Bakanı Süleyman Soylu’ya yakın olduğu belirtilen Ankara Cumhuriyet Başsavcı Vekili Veysel Kaçmaz’ın, soruşturmayı başlatan isim olduğu iddia edildi.

SONUÇ VE GELİŞMELER

Polis şeflerinin ifadeleri ve Kaplan’ın tehditleri, Ankara Emniyet Müdürlüğü’nde büyük bir krize yol açtı. Soruşturmanın seyrini ve olası sonuçlarını kamuoyu yakından takip ediyor.
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