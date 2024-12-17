Ayhan Bora Kaplan’dan tehdit: ‘Cezamı bozdurmazsanız her şeyi anlatırım’

KAPLAN’IN TEHDİTLERİ
Bold Medya'da yer alan habere göre Kaplan’ın tehditleri, Ankara Emniyet Müdürlüğü’nde büyük yankı uyandırdı. Kaplan, cezasının bozulmaması halinde, rüşvet verdiği isimleri kamuoyuna açıklayacağını belirtti. Bu tehditlerin ardından, polis şefleri yeniden ifadeye çağrıldı ve gazeteci Cevheri Güven’e bilgi sızdırmakla suçlandılar.
SİYASİ TEPKİLER VE İDDİALAR
MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, yaşananlara sert tepki göstererek, “Emniyet ve yargı içine yuvalanmış soysuz ve kripto çetelerin yeniden Türkiye üzerinde hesap yaptığı görülmektedir” dedi. Ayrıca, eski İçişleri Bakanı Süleyman Soylu’ya yakın olduğu belirtilen Ankara Cumhuriyet Başsavcı Vekili Veysel Kaçmaz’ın, soruşturmayı başlatan isim olduğu iddia edildi.
SONUÇ VE GELİŞMELER
Polis şeflerinin ifadeleri ve Kaplan’ın tehditleri, Ankara Emniyet Müdürlüğü’nde büyük bir krize yol açtı. Soruşturmanın seyrini ve olası sonuçlarını kamuoyu yakından takip ediyor.