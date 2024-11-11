Samanyolu Haber /Gündem / Ayhan Bora Kaplan davasına 'reddi hakim' ertelemesi: 'Adaletinize güvenmiyorum' /11 Kasım 2024 13:27

Ayhan Bora Kaplan davasına 'reddi hakim' ertelemesi: 'Adaletinize güvenmiyorum'

Ayhan Bora Kaplan'ın lideri olduğu suç örgütüne yönelik 61 sanığın yargılandığı davada, reddi hakim talebinin reddine yapılan itiraz sonucunun beklenmesi dolayısıyla duruşma 18 Kasım'a ertelendi. Sanık Ayhan Bora Kaplan, mahkeme başkanının adaletli olmadığını iddia etti.

SHABER3.COM

"Ayhan Bora Kaplan" suç örgütüne yönelik 17'si tutuklu, 61 sanığın yargılandığı dava devam ediyor. Bugün Ankara 32'nci Ağır Ceza Mahkemesi tarafından Sincan Ceza İnfaz Kurumları Kampüsü'nde görülen duruşmada sanıklar, müştekiler ve taraf avukatları hazır bulundu. Mahkeme başkanı Mehmet Güven, tutuklu sanıklar Bora Kaplan ve Barış Kurt'un duruşma salonunda bulunan avukatlarının değiştiğini gördükten sonra duruşmada 3 avukat sınırı olduğunu, bu nedenle dosyada bulunan 1 avukatın çekilmesi gerektiğini belirtti.

Gerçek Gündem'de yer alan habere göre sanık avukatları, Ceza Muhakemesi Kanunu'na uygun olarak duruşmada sadece 3 avukatın hazır bulunduğunu, dosyada ismi geçen avukatların bu sayıyı geçmemek şartıyla duruşmaya katılabileceklerini belirterek itiraz etti. Bu durum üzerine kısa karar kuran mahkeme, müdafilerin duruşmaya kabulüne karar verdi.

'DAVAYI UZATMAYA ÇALIŞMIYORUZ'
Mahkeme Başkanı Güven, önceki celselerde avukatların reddi hakim talebini 33'üncü Ağır Ceza Mahkemesi'nin reddettiği bilgisini paylaşarak, bu karara itiraz edilebileceğini söyledi. Bunun üzerine Bora Kaplan'ın avukatı Umut Köroğlu söz alarak, "Hakimin reddine yönelik dilekçemizdeki taleplerimizi tekrar ediyoruz. Dilekçede yazılı sebeplerle hakimin çekilmesini istiyoruz. Davayı uzatmak gibi bir niyetimiz yok" dedi.

Tutuklu sanık Bora Kaplan da karara itiraz ettiğini belirterek, mahkeme başkanının adaletli davrandığını düşünmediğini söyledi ve "Adaletinize inanmıyorum" dedi.

DURUŞMA 18 KASIM'A ERTELENDİ
Beyanların ardından mahkeme başkanı, Cumhuriyet savcısına söz verdi. Savcı, 33'üncü Ağır Ceza Mahkemesi'nin reddi hakim talebinin reddedilmesi kararına yapılan itiraz süresinin dolmadığını ve kararın kesinleşmediğini belirterek, karar kesinleşinceye kadar yargılamanın durmasını, tutuklu ve tutuksuz sanıkların mevcut hallerinin devamına, yakalamalı sanıkların haklarındaki yakalamanın beklenilmesine, duruşmanın uygun görülecek tarihe bırakılmasına karar verilmesini istedi.

Ara kararını açıklayan mahkeme, reddi hakim talebinin kesinleşme kararının beklenmesine, tutuklu ve tutuksuz sanıkların mevcut hallerinin devamına, haklarında yakalama kararı olan sanıkların ise infazının beklenmesine, esas hakkındaki mütalaaya karşı savunma hazırlamalarına yönelik sanık ve avukatların süre verilmesine hükmetti. Duruşma, 18 Kasım'a ertelendi.
Samanyoluhaber'e Patreon ile sahip çıkın!
<< Önceki Haber Ayhan Bora Kaplan davasına 'reddi hakim' ertelemesi: 'Adaletinize... Sonraki Haber >>

Motoru alev alan uçakta büyük panik

Motoru alev alan uçakta büyük panik

Rus savaş uçağı ‘yanlışlıkla Rus kentini bombaladı’

Rus savaş uçağı ‘yanlışlıkla Rus kentini bombaladı’

Starship'i taşıyan yeni dev roket, ilk test uçuşunda patladı

Starship'i taşıyan yeni dev roket, ilk test uçuşunda patladı

‘AKP’ plakalı çakarlı lüks cipin sürücüsü taksiciyi tehdit etti: ‘Terörist’

‘AKP’ plakalı çakarlı lüks cipin sürücüsü taksiciyi tehdit etti: ‘Terörist’

Enes Kanter Freedom’dan Kanada hükümetine teşekkür

Enes Kanter Freedom’dan Kanada hükümetine teşekkür

ABD'de yürekleri ağıza getiren olay

ABD'de yürekleri ağıza getiren olay

Bahçeli'nin Kadir Gecesi hesabı çok konuşulacak

Bahçeli'nin Kadir Gecesi hesabı çok konuşulacak

Kılıçdaroğlu’ndan yeni video: Kürtler

Kılıçdaroğlu’ndan yeni video: Kürtler

Erdoğan'a 'diktatör' diyen 1 milyon Mehmeti gözaltına almışlar

Erdoğan'a 'diktatör' diyen 1 milyon Mehmeti gözaltına almışlar

İstiğna Ruhu ve Özlenen Günler

İstiğna Ruhu ve Özlenen Günler
ÖNE ÇIKAN HABERLER
  • Samanyolu Haber Facebook Sayfası
  • Samanyolu Haber Twitter Sayfası
  • Samanyolu Haber Google Plus
RSS Haber
Haberi sitene ekle
Samanyolu Haber Mobil Sitene Ekle RSS Sayfaları Bize Ulaşın
13:57:34