Ayhan Bora Kaplan davasında ara karar açıklandı

Duruşmada ilk olarak tutuklu sanık Hasan Arslantaş’ın avukatı, soruşturmaya savcı Mustafa Kaya ve gizli tanık Serdar Sertçelik’in yurt dışına çıkartılması olayında yargılanan Emniyet personellerinin ciddi şekilde etki ettiğini kaydederek, “Savcı kollukla kol kola girip aleyhte delil toplamıştır. Müvekkilimin uygun görülecek adli kontrol şartlarıyla tahliyesini talep ediyoruz” dedi.





18'i tutuklu 61 kişinin yargılandığı Ayhan Bora Kaplan suç örgütü davasının duruşmasında mahkeme heyeti ara kararını açıkladı. Mahkeme, 18'i tutuklu 61 kişinin yargılandığı Ayhan Bora Kaplan suç örgütü davasında tutuklu sanıkların tutukluluk hallerinin devamına karar verdi. Sonraki duruşma 11 Ekim'de görülecek.Ayhan Bora Kaplan suç örgütüne ilişkin 18'i tutuklu 61 kişi hakkında Ankara 32. Ağır Ceza Mahkemesi’ndeki davanın duruşması Sincan Cezaevi’nde görüldü.Mahkeme heyeti esas hakkında mütalaasını hazırlamak üzere dosyanın Savcı'ya tevdiine karar verdi. Tutuklu sanıklar Adnan Kaplan, Barış Kurt, Bora Kaplan, Deniz Urcan, Emir Akyol, Fethi Koyuncu, Hasan Aslantaş, Hasancan Saraçoğlu, Kanber Keskin, Levent Erdoğan, Mahmut Gökhan Çanga, Muhammed Kaplan, Mutlu Ayaş, Sercan Keleş, Tansel Aktan, Uğur Pekşen, Umutcan Yıldırım, Yusuf İzzet Savaş’ın tahliye talepleri reddededildi. Gizli tanık Serdar Sertçelik'in yurt dışına kaçırılması olayında Emniyet polislerinin yargılandığı Ankara 13. Asliye Ceza Mahkemesi'nde görülen dosya ile söz konusu davanın dosyasının birleştirilmesi talebi de reddedildi.İddianamede, Bora Kaplan ve diğer örgüt yöneticileri Fethi Koyuncu, Mutlu Ayaş, Yusuf İzzet Savaş, Kanber Keskin ve Serdar Sertçelik hakkında "suç işlemek amacıyla silahlı örgüt kurmak ve yönetmek", "kasten öldürme", "nitelikli kasten öldürme", 7 kişiye yönelik "kasten yaralama", 2 kişiye yönelik "kişiyi hürriyetinden yoksun kılma", 2 kişiye yönelik "nitelikli yağma", "eziyet", "suç delillerini yok etme, gizleme veya değiştirme", "suç üstlenme" ve 2 kez "suçluyu kayırma" suçlarından biri ağırlaştırılmış 2'şer kez müebbet ve 169 yıl 6'şar aya kadar hapis cezası isteniyor.