Samanyolu Haber /Gündem / Ayhan Bora Kaplan davasında ara karar /18 Temmuz 2024 16:06

Ayhan Bora Kaplan davasında ara karar

Ayhan Bora Kaplan suç örgütüyle bağlantılı gizli tanık Serdar Sertçelik'in firarına ilişkin 6'sı emniyet mensubu 11 sanık hakkında açılan davada ara karar verildi...

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Ankara, 'Ayhan Bora Kaplan suç örgütü' ile bağlantılı 'gizli tanık' soruşturması kapsamında 6'sı emniyet mensubu 11 sanık hakkında açılan davanın görülmesine devam edildi.

Dava ile ilgili ara kararını açıklayan mahkeme bir emniyet mensubunun tahliyesine, sanığın ise tutukluluk halinin devamına karar verdi.

Mahkeme ayrıca yurt dışında yakalanan Serdar Sertçelik'in Türkiye'ye getirilmesi halinde tanık olarak dinlenmesine de karar verdi.

Sertçelik'e hastaneden rapor aldıran polislerin de tespiti için çalışma başlatılması kararı alındı.
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