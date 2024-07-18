Ayhan Bora Kaplan davasında ara karar

Ankara, 'Ayhan Bora Kaplan suç örgütü' ile bağlantılı 'gizli tanık' soruşturması kapsamında 6'sı emniyet mensubu 11 sanık hakkında açılan davanın görülmesine devam edildi.



Dava ile ilgili ara kararını açıklayan mahkeme bir emniyet mensubunun tahliyesine, sanığın ise tutukluluk halinin devamına karar verdi.



Mahkeme ayrıca yurt dışında yakalanan Serdar Sertçelik'in Türkiye'ye getirilmesi halinde tanık olarak dinlenmesine de karar verdi.



Sertçelik'e hastaneden rapor aldıran polislerin de tespiti için çalışma başlatılması kararı alındı.