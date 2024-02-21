Kaplan dosyasında gizli tanık konuştu: Süleyman Soylu'nun kuzeni devreye girdi

Çete lideri Ayhan Bora Kaplan ve beraberindeki 60 kişiye açılan dava dosyasına 2 gizli tanık ifadesi de girdi. Soruşturmayı yürüten savcıya 19 sayfadan oluşan ifade veren bir gizli tanık, bir dizi olaya ilişkin ayrıntılı bilgi verdi.

Kaplan’ın kurduğu suç örgütü adına hareket ettiğini kaydeden gizli tanık, bu kişinin, kardeşi Salih Kaplan ile Ankara Kızılay’da korsan CD satarak işe başladığını anlattı.



Halk TV'den Dinçer Gökçe'nin haberine göre; Kaplan’ın bir süre sonra uyuşturucu satışı yapmaya başladığını anlatan gizi tanığın ifadesinde öne çıkan iddialar şöyle:

Ayhan Bora Kaplan, 2018-19 yılları arasında silah yakalattı. Yakalattığı silah nedeni ile tutuklandı. Ertesi gün Cengiz Haliç (Kaplan’ın avukatı), Barış Kurt (AKP Ankara eski il yöneticisi), Serdar Sertçelik ve Salih Kaplan Ankara Adliyesi’nde buluştu. Daha sonra Sadık Soylu (Eski Bakan Süleyman Soylu’nun kuzeni) de bu şahısların yanına geldi. Kaplan’ın tutukluluğuna itiraz edildi. Bu kişiler, görevli hâkimin yanına Barış Kurt ile birlikte gitti. Kaplan, aynı gün tahliye edildi. Kaplan, Barış Kurt sayesinde Sadık Soylu ile yakın ilişki içindeydi.

BAŞSAVCIYA ÜST MODEL ARAÇ:



Ayhan Bora Kaplan, Yüksel Kocaman’a ait (Eski Ankara Cumhuriyet Başsavcısı) BMW 3.20 model aracı Murat Aslan’a ait Ostim’deki Mas Murat isimli galeriye sattı. Bu aracın yerine, son model BMW 5.20 bir otomobili Kocaman’a hediye olarak gönderdi. Kaplan, adamı Ozan Can Yıldız’a, Yüksel Kocaman’ın gayri resmi sahibi olduğu Kocaman Nakliyat’a; hem kendi işlerinde hem bağlantılı oldukları firmalarda, Kocaman Nakliyat’a öncelik verilmesi talimatı verdi. Ayhan Bora Kaplan, mobilyacı Mustafa Hallik'e, Yüksel Kocaman'ın evinin tadilatına ve mobilyalarını yapması talimatı verdi. Mobilyacı Mustafa’nın da parasının bir kısmının Elmacı Marketler adına yaklaşık 350.000 TL çek ve nakit paralarla ödendi. Kocaman ile Av. Cengiz Haliç çok samimilerdi. Sık sık Haliç’in ofisinde bir araya gelirlerdi. Av. Cengiz Haliç, avukat olarak bildiğim Çağla Dursun ile eğlence mekânlarında takılırdı. Akabinde Savcı Kocaman, Çağla Dursun’un ablası Ayça Dursun ile evlendi.





GÖKÇEK’İN BÜROKRATINI TEHDİT ETTİ:

Ayhan Bora Kaplan, Büyükşehir Belediyesinde İmar Komisyonu Başkanı olan Nadir Koç’un önerisi ile İncek’te bir yer aldı. Kaplan bu yere yatırım yaptı; Günay Restoran’ı açtı. Bir süre sonra Koç’un söz verdiği gibi burayı satamadı. Kaplan bunun üzerine Koç’u gece yarısı evinden çağırtarak “Sözüne inanarak ben bütün paramla buraya yatırım yaptım. Bu arsayı satışa çıkaramadın” dedi. Kaplan, 1 aya kadar bu yeri satışa çıkarması için Koç’u tehdit etti. Aradan 1 ay geçmesine rağmen satış olmayınca Kaplan, en yakın adamı Fethi Koyuncu’ya, Koç’a uyarı anlamında, Koç’un en yakın adamı Baha Cengiz’i bulup vurması talimatı verdi.





POLİS ŞEFİ ÇEKLER İÇİN BASKI YAPTI:

Ankara Organize Suçlarla Mücadele Şube’de görevli polis Önder Polat, Elmacı Market battıktan sonra Serdar Sertçelik’i (Ayhan Bora Kaplan’ın adamı) aradı. Polat, Sertçelik’e “Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürü Alp Aslan’ın selamı var. Gelmezsen Alp Müdürü seni yakacak” diyerek tehdit eder ve görüşmeye çağırdı. Serdar Sertçelik ve Önder Polat, Esenboğa Havalimanı’nda buluşmuşlar. Önder Polat, Alp Arslan’ın kendisine attığı 2 adet çek yaprağını Serdar Serçelik’e göstermiş. 500 bin TL değerindeki bu çeklerin Alp Aslan’da olduğunu, bu çeklerin ödenmemesi halinde Alp Arslan’ın kendisine operasyon yapacağını söylemiş.





PARALARI KUYUMCUDA AKLADI:

Ayhan Bora Kaplan, elde ettiği haksız kazançları Kürşat Tan Hakbilir’e ait İrem Kuyumculuk’ta akladı. İrem Kuyumculuk, belirli bir tarihten sonra çok büyüdü. Hakbilir, Kaplan’ın para aklamada kullandığı en iyi adamıdır. Ankara Çankaya’da bulunan Hakan Restoran, Ankara’nın bütün gayrimeşrusunun takıldığı yerdir. Ayrıca Ankara’da bulunan üst düzey emniyet görevlileri de buraya gelir. Kaplan’a ulaşamayanlar, Hakan Restoran’ın sahibini araya koyar. Rüşvetler burada verilir. Silahlı eylemler sonrasında şahıs polise teslim edilecekse burada teslim edilir. Bütün bu aracılık işlerinde Hakan Restoran’ın sahibi aracılık eder. Ayhan Bora Kaplan da, talimatı ile Mahfuz Tatar’ı öldüren Muhammed Kaplan’ı bu restoranda teslim etmişti.