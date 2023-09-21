Ayhan Bora Kaplan’ın ses kayıtları silinmiş: Fezlekelerden başka kanıt yok

Eski İçişleri Bakanı Süleyman Soylu’yla iltisaklı olduğu iddia edilen suç örgütü lideri Ayhan Bora Kaplan’ın tutuklanmasının ardından hakkındaki soruşturmayla ilgili yeni detaylar çıkmaya devam ediyor.





SAVCININ ELİNDEKİ TEK KANIT FEZLEKELER

Sözcü yazarı İsmail Saymaz, Kaplan’la ilgili 2018-2019 yıllarına ait telefon konuşma kayıtlarının, o dönemki soruşturmalara verilen takipsizlik kararı nedeniyle silindiğini, Kaplan’ın o yıllardaki eylemleriyle ilgili savcılığın elindeki tek kanıtın ise polis fezlekeleri olduğunu söyledi.





2019’DA HAZIRLANAN SORULAR YÖNELTİLDİ

Saymaz’ın yazısında konuyla ilgili bölüm şöyle:

“Kaplan’ın 2018-2019 yıllarındaki eylemlerinin kanıtları olarak sorguda yöneltilen tape’ler (telefon konuşma kayıtları) takipsizlik kararı verildiği için silinmiş. Savcılığın elinde 2018-2019 yıllarına dair polis fezlekelerinden başka bir kanıt bulunmuyor.





İddiaya göre…





Savcılık eski fezlekelerdeki iddiaları, konuşmaları, fotoğrafları ve görselleri Kaplan ve diğer şüphelilere sordu. Hatta yöneltilen soruların da 2019’da hazırlananlar olduğu öne sürülüyor.





TAPELER BTK’DAN ALINSA DA TARTIŞMALI HALE GELECEK

Görüştüğüm bir polis yetkilisi bu iddiayı doğruladı. Savcılık ve emniyetin elinde tape’lerin olmadığını, belki Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu’da (BTK) bulunabileceğini kaydediyor. Tape’lerin orjinali bulunmadığı takdirde çözümlerin kanıt niteliği tartışmalı hale gelebilir. Ancak polis yetkilisi, soruşturmada gizli ve açık tanıkların olduğunu söylüyor.





GLOCK TABANCA İLE YAKALANDI

Diğer taraftan, Kaplan’ın siciline ilişkin yeni bilgilerle ulaştım. Buna göre:

Kaplan, 2017’de Glock marka tabancayla yakalandı. Tahliye olduktan sonra, 17 Ekim 2018’de denetimli serbestlik için imzasını karakoldaki polise attırdığı saptandı. Kaplan, gözaltına alındı.





SES KAYITLARINA RAĞMEN TUTUKLANMADI

Kaplan, 20 Mart 2019’da A.T.’nin silahla vurulmasına ilişkin yakalandı. Ses kayıtlarına rağmen tutuklanmadı. Aynı yıl aracında Glock marka tabancayla gözaltına alındı.”