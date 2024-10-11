Ayhan Bora Kaplan'a istenen ceza belli oldu

Ayhan Bora Kaplan suç örgütüne yönelik Ankara 32. Ağır Ceza Mahkemesi'nce Sincan Kapalı Ceza İnfaz Kurumu'nda görülen davanın bugünkü duruşmasında dosya savcısı mütalaasını açıkladı.



BASIN YİNE ALINMADI

32. Ağır Ceza Mahkemesi Sinan Ateş cinayeti davasına da baktı. Mahkeme başkanı Sinan Ateş davasının son hafta duruşmalarında "tukuaz basın kartı" olamayan gazetecileri salona almaması basın üyelerine sorun oluşturdu.



Mahkeme başkanı Ayhan Bora Kaplan davasının bugünkü duruşmasında da aynı tutumunu sürdürdü.



KAPLAN VE KOYUNCU SORUMLU

Cumhuriyet'te yer alan habere göre duruşmaya sanıklar, şikayetçiler ve taraf avukatları katıldı. Cumhuriyet savcısı, esasa ilişkin görüşünü açıkladı. Savcı, görüşünde "Ayhan" kod adlı sanık Ayhan Bora Kaplan'ın suç örgütünün kurucusu ve yöneticisi, sanık Fethi Koyuncu'nun ise suç örgütünün yöneticisi olduğunu belirterek, bu sanıkları örgütünün işlediği iddia edilen tüm suçlardan sorumlu tuttu.



ABK'YE 150 YIL HAPİS İSTEMİ

Kaplan ve Koyuncu'nun "kasten öldürme" suçundan 1'er kez müebbet hapsini isteyen savcı, bu sanıklara ayrıca "suç işlemek amacıyla silahlı örgüt kurmak ve yönetmek", 7 kişiye yönelik "kasten yaralama", "kişiyi hürriyetinden yoksun kılma", 2 kişiye yönelik "nitelikli yağma", "eziyet", "suç delillerini yok etme, gizleme veya değiştirme", "suç üstlenme" ve "suçluyu kayırma" suçlarından da 150 yıl 6'şar aya kadar hapis cezası verilmesini talep etti.



33 SANIĞA 6'ŞAR YIL HAPİS

İddianamede, "suç örgütü yöneticisi" olarak yer alan sanıklar Mutlu Ayaş, Yusuf İzzet Savaş ve Kanber Keskin'in mevcut bulgular ve tüm dosya kapsamı itibarıyla eylemlerinin "silahlı suç örgütüne üye olma" suçunu oluşturduğunu kaydeden savcı, bu sanıkların da arasında olduğu 33 kişinin "silahlı suç örgütüne üye olma" suçundan 6 yıla kadar hapisle cezalandırılmasını istedi.



Bu sanıklardan bazılarının "kasten yaralama", "kişiyi hürriyetinden yoksun kılma", "nitelikli yağma" ve "eziyet" suçlarından da ayrıca hapsi talep edildi.



SEMİH ARSLAN DOSYASI AYRILDI

Savcı, 4 sanığın "silahlı örgütün hiyerarşik yapısına dahil olmamakla birlikte örgüte bilerek ve isteyerek yardım" suçundan 6 yıla kadar hapsini, 16 sanığın ise beraatını istedi.



Sanık Serdar Sertçelik'in de arasında olduğu firari 6 sanığın, yakalama emirlerinin infazının beklenmesini talep eden savcı, maktul Semih Arslan'ın ölümüne ilişkin dosyanın da başka bir esas numarasına kaydedilerek ayrılması isteminde bulundu.



Mahkeme heyeti, tutuklu sanıkların mevcut hallerinin devamına hükmederek, davayı 11 Kasım'a erteledi.

