Ayhan Bora Kaplan'a yeniden yargılanma yolu açıldı

Bölge Adliye Mahkemesi 1. Ceza Dairesi, 61 sanıklı Ayhan Bora Kaplan suç örgütü davasında verilen cezalarını bir bölümünü geçtiğimiz Temmuz’da onaylayarak kesinleştirdi. Bu kararla birlikte Bora Kaplan’ın 14 yıl 9 aylık hapis cezası kesinleşirken, 53 yıl 3 aylık cezası için Yargıtay yolu açık bırakıldı.



Gazeteci Müyesser Yıldız’ın haberine göre, Ankara Bölge Adliye Mahkemesi Cumhuriyet Başsavcılığı, onama kararlarına itiraz edince dosya Ceza Daireleri Başkanlar Kurulu’na gitti. Kurul da 21 Ekim’de; ana davadan ayrılan ve Ankara 31. Ağır Ceza Mahkemesi’nde görülen dava ile gizli tanık Serdar Sertçelik’in firarı suçlamasıyla Bora Kaplan operasyonunu yapan polislerin yargılandığı davanın sanıkların durumunu etkileyeceği sonucuna vararak, onama karlarını oy çokluğuyla bozdu.



Bunun üzerine dün dosyayı yeniden görüşen 1. Ceza Dairesi, Bora Kaplan ve diğer sanıklara verilen cezalara ilişkin daha önce onadığı kesin nitelikte olan kısımlarını kaldırdı.



Soruşturma ve yargılama sürecindeki hukuka aykırılıklar gerekçesiyle oybirliğiyle kaldırılmasına karar verilen cezalar şunlar:



Ayhan Bora Kaplan’a; müştekiler Berke Kırıcı ve Murat Yanar’ı ağırlaşmış yaralama, mağdurlar Serdar Hoşyiğit, Muhammet Kaplan, Emirhan Bostancı ve Serhat Tümer’i kasten yaralama, suç üstlenme, suç delillerini yok etme, suçluyu kayırma olarak toplam 9 suçtan verilen cezalar.



Sanıklar Yunus Fener, Doğuşcan Uğurlu, İsa Aktaş, Barış Kurt, Mümin Ali Beldek, Cemil Kumaşçıoğlu, Adnan Kaplan, Ali Dönmez, Arif Buğra Meşe, Burak Kapucu, Deniz Urcan, Emir Akyol, Emre Karataş, Ersoy Yahya, Ertan Yigen, Fatih Güler, Furkan Anıl Bahar, Gökhan Gülümser, Hasan Aslantaş, Hasan Can Saraçoğlu, Kanber Keskin, Levent Erdoğan, Mahmut Gökhan Çanga, Mehmet Karakuş, Metehan Oktay, Muhammed Mustafa Deniz, Muhammet Kaplan, Murat Altay, Murat Sağlam, Mutlu Ayaş, Sercan Keleş, Tansel Aktan, Ufuk Demirci, Uğur Pekşen, Umutcan Yıldırım, Yusuf İzzet Savaş’a suç örgütüne üye olma suçundan verilen cezalar.



Sanıklar Gürkan Ünüvar, Kozan Umut Öztürk ve Necdet Atilla Çiftçi’ye suç örgütüne yardım; Deniz Urcan’a suçluyu kayırma, suça azmettirme; Ersoy Yahya’ya, suç delillerini yok etme suçlarından verilen cezalar.



Sanıklar Erdoğan Kaplan’a, mağdurlar Serhat Tümer ve Serdar Hoşyiğit’i kasten yaralama, müşteki Berke Kırıcı’yı ağırlaşmış yaralama; Fethi Koyuncu’ya mağdur Murat Yanar’ı ağırlaşmış yaralama, müşteki Berke Kırıcı ile mağdurlar Serdar Hoşyiğit ve Serhat Tümer’i kasten yaralama ile suç üstlenme, suçluyu kayırma ve suç delilerini gizleme, yok etme suçlarından verilen cezalar.



Sanıklar Kanber Keskin, Bayram Ali Aydınlı, Ertan Yigen ve Fethi Koyuncu’ya, mağdur Emirhan Bostanci’yı kasten yaralama; Metehan Oktay ve Muhammed Mustafa Deniz’e, mağdur Murat Yanar’ı ağırlaşmış yaralama ile Ateşli Silahlar ve Bıçaklar ile Diğer Aletler Hakkındaki Kanun’a aykırılık suçlarından verilen cezalar.



Sanıklar Fethi Koyuncu, Umutcan Yıldırım ve Yusuf İzzet Savaş’a, mağdur Muhammet Kaplan’ı kasten yaralama; Burak Kopucu’ya suç delillerini yok etme, Kamber Keskin’e müşteki Berke Kırıcı ile mağdurlar Serdar Hoşyiğit ve Serhat Tümer’i kasten yaralama suçlarından verilen cezalar.



1.Ceza Dairesi, söz konusu cezaların kaldırılması kararıyla birlikte, dosyanın yeniden yargılama için Ankara 32. Ağır Ceza Mahkemesi’ne gönderilmesini de kararlaştırdı.



