Ayhan Bora Kaplan'ın adamı kürsüye Akşener'in onayıyla çıkmış

Aydın grup toplantısında konuşacak kişinin genel başkanlık makamı, özel kalem müdürlüğü ve protokol müdürlüğünün planlaması ve genel başkanın onayıyla belirlendiğini söyledi.





“Haberde adı geçen Erkan Yıldırım'ı tanımıyorum. Dolayısıyla herhangi bir ilişkim ve irtibatım yoktur. Bu itibarla haberde tarafıma yöneltilen iddiaların tümünü reddediyorum, ülkemizin bunca ciddi meselesi varken bu asılsız iddiaları ciddiye almıyorum. Adı geçen kişinin İYİ Parti TBMM grubunda konuşturulması için Genel Başkana veya Özel Kalemine herhangi bir tavsiyem ve teklifim de olmamıştır. Bu güne kadar grup toplantısında konuşturulan hiç kimse için bir teklifte bulmadım, herhangi bir isim de vermedim. Çünkü Teşkilat Başkanlığının böyle bir görevi bulunmamaktadır.”





Grup toplantısında konuşacak kişilerin doğrudan genel başkanlık makamınca belirlendiğini ifade eden Aydın, “Grup toplantısında konuşacak kişilerin belirlenmesi ve koordinasyonu görevi, doğrudan Genel Başkanlık makamına ve dolayısıyla Özel Kalem Müdürlüğü ve Protokol Müdürlüğüne aittir. Konuşacak kişilerin isim, TC kimlik ve iletişim bilgileri Özel Kalem Müdürlüğü ve Protokol Müdürlüğü tarafından alınır, araştırılır, ön görüşme yapılır ve Genel Başkanın onayıyla konuşması sağlanır. Kişinin isim, TC kimlik ve iletişim bilgileri TBMM Grup Başkanlığına verilmeden, sisteme misafir girişi yapılmadan o kişinin meclise giriş yapması bile mümkün değildir. Dolayısıyla bütün bu iş ve işlemler Özel Kalem Müdürü, Protokol Müdürü ve İYİ Parti TBMM Grup Başkanlığının koordinasyonu ile yürütülür. Konu bu kadar açık ve nettir” diye konuştu.





Dönemin Ankara İl Başkanı Yetkin Öztürk ile konuştuğunu ve onun da Erkan Yıldırım'ı tanımadığını söyleyen Aydın, “Haberde adı geçen Eski Ankara İl Başkanı Yetkin Öztürk Beyle de görüştüm. Kendisi de konuşmacı şahsı tanımadığını ve grup toplantısında konuşturulması yönünde de herhangi bir tavsiye ve teklifinin olmadığını ifade etti. Konu mademki yargıya intikal etmiş tarafların bilgilerine başvurulur ve gerçekler ortaya çıkar” dedi.





Gerçek Gündem'de yer alan habere göre eski İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in partisinin grup toplantısında konuşturduğu ve sanayici olduğunu söylediği Erkan Yıldırım'ın Ayhan Bora Kaplan örgütü davasında 'örgütün kasası' olarak bilinen bir isim olduğu iddia edilmişti.Akşener, harekete geçerek iddiaları ortaya atan TELE1 programcısı Özlem Gürses ve Ersin Eroğlu’dan şikayetçi olmuştu. Akşener’in avukatının sunduğu dilekçede olayın sorumlusu olarak Gürhan Kocaman ve Yetkin Öztürk ile birlikte işaret edilen eski Ankara Milletvekili Koray Aydın'dan açıklama geldi.Koray Aydın sözlerini şöyle sürdürdü:Ayhan Bora Kaplan dosyasında 'şüpheli' sıfatıyla yer alan Erkan Yıldırım, 14 Ekim 2021’de İYİ Parti grup toplantısına katılıp “sanayicilerle” ilgili konuşma yapmıştı. Eski İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener ise Yıldırım’ı “Bu hafta milletin kürsüsünde bir sanayici kardeşimizi misafir ediyoruz. Erkan Yıldırım aramızda… Buyurun, Erkan kardeşim söz de kürsü de sizindir” sözleriyle kürsüye davet etmişti.