Ayhan Bora Kaplan'ın yakını, el konulan gece kulübünün çalışanını silahla yaraladı

Tutuklu bulunan Ayhan Bora Kaplan’a ait Öküz Bar da el konulan mekânlar arasındaydı. Ankara Çankaya’da bulunan Öküz Bar’ın hemen yanında Doğukan Akbaba’nın sahibi olduğu Haaz Ankara isimli mekân da bulunuyor. Kaplan’ın eniştesi Hasan Çalış’ın adına görünen Öküz Bar’a da, Akbaba’nın annesi adına gören Haaz Ankara’ya da kayyum atanmıştı.





Ankara Çankaya’da önceki gece, gece kulüplerinin olduğu caddede silah sesleri yükseldi. Doğukan Akbaba isimli kişinin, Ayhan Bora Kaplan’ın el konulan gece kulübünün koruma şefini bacaklarından silahla yaraladığı ortaya çıktı.Halktv.com.tr'den Dinçer Gökçe'nin haberine göre; tutuklanarak cezaevine gönderilen Doğukan Akbaba'nın annesine ait şirkete, Kaplan ile ortaklığı nedeniyle kayyum atanmıştı.Her ikisi de TMSF denetiminde olan iki gözde mekânın önünde önceki gece silah sesleri yükseldi. Doğukan Akbaba, önceki gece sat 03.40 gibi Haaz Ankara’dan, kız arkadaşı ile birlikte ayrıldı. Bu esnada, hemen yan tarafta bulunan Öküz Bar’ın güvenlik şefi ile Akbaba arasında bir tartışma çıktı.Doğukan Akbaba, kız arkadaşını bıraktıktan sonra bir kez daha mekânın önüne geldi. Bu kez, yanında silah olduğu anlaşılan Akbaba, kısa süre önce tartıştığı kişi ile bir kez daha karşı karşıya geldi. Akbaba, bu kişiyi bacaklarından silahla yaraladı. Yaralı koruma şefi hastaneye kaldırıldı. Yaralanan koruma şefinin taburcu olduğu öğrenilirken, Doğukan Akbaba ise tutuklanarak cezaevine gönderildi.