Samanyolu Haber /Gündem / Ayılar uyumadı, günde 400 kilo yiyorlar /23 Ocak 2021 23:28

Ayılar uyumadı, günde 400 kilo yiyorlar

Türkiye'nin tek ayı barınağında kış uykusuna yatmayan 71 ayıya özel beslenme programı hazırlandı.

SHABER3.COM

Bursa’nın Karacabey ilçesinde bulunan Ovakorusu Ayı Barınağı ve Rehabilitasyon Merkezi’nde 5’i yavru 66’sı yetişkin olmak üzere 71 ayının bu kış da uykusu gelmedi. 

Kış aylarında ayılar uyumasa da "torpor" denilen uyuşukluk dönemine giriyor ve metabolizmaları oldukça yavaşladığı için daha az yiyecek veriliyor.

Günde bir ayının yaklaşık 5 ilâ 6 kilogram yiyecek tükettiğini belirten yetkililer, elma, armut, salatalık, tavuk, pelet yem ve havuç gibi gıdaların düzenli olarak verildiğini kaydetti. 

Barınakta ayılara günde 400 kilograma yakın yiyecek veriliyor.

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