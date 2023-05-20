Aykut Erdoğdu: Yazacaklarım moralinizi bozacak ama...

"YAZMAK ZORUNDAYIM..."





İKİNCİ TURDA NE OLACAK?





BANKALAR





ŞİRKETLER





ÇALIŞANLAR





EMEKLİLER





ESNAF





İKİNCİ TUR





Cumhurbaşkanı seçiminin ikinci tura kalmasıyla mücadele, Cumhur İttifakı adayı Recep Tayyip Erdoğan ve Millet İttifakı adayı Kemal Kılıçdaroğlu arasında geçecek. Bu süreçte ilk turda yüzde 5.1 oy alan Sinan Oğan'ın oylarının ise belirleyici olabileceği konuşulurken; kimi destekleyeceği de merakla beklenmeye başladı.Siyaset gündemi tamamen ikinci tura odaklanmışken; CHP'li Aykut Erdoğdu, Twitter'dan yaptığı paylaşımda 28 Mayıs'a ilişkin dikkat çeken ifadeler kullandı.Erdoğdu "Az sonra yazacaklarım birçoğunuzun moralini bozacak… Ama yazmak zorundayım" notuyla paylaşım yaptı.Aykut Erdoğdu, seçimlerde Kılıçdaroğlu yerine Erdoğan'ın kazanması halinde neler yaşanacağını şu ifadelerle aktardı:Az sonra yazacaklarım birçoğunuzun moralini bozacak…Ama yazmak zorundayım…Eğer durum değişmezse, bizi neyin beklediğini bilmeniz gerekiyor…İçimi yakan kederi sizinle paylaşmak zorundayım…Neler olacak anlatayım…Hem döviz hem de faiz fırlayacak…Dolar en az 30 TL…Faiz en az yüzde 50…Borsa çakılacak…Dolar arttığında enflasyon zıplayacak…Gerçek enflasyon yüzde 100’ün üzerine çıkacak…Yani bugün ne alıyorsanız fiyatı iki katına çıkacak…Sizi herkes çok kârlı sanıyor…Oysa sermayeniz eridi…Üstelik mevduatlarınız kısa vadeli…Kredilerinizse uzun vadeli ve düşük faizli…Bir de zorla devlet kağıdı sattılar…Faiz ve kur yükseldiği an yandınız…Kredileriniz batacak…Çünkü Şirketler iflas edecek…Sermayeniz eriyecek…KGF var devlet kurtarır diye seviniyorsunuz…Sizi kurtaracak devletin kendisi batmış…Yarın mudiler kapınıza yığıldığında vay halinize…Siz zararlarınızı karşılamak için müşterilerden daha çok faiz ve komisyon alacaksınız…Olan yine Millete olacak…Bunlar “Asrın Lideri” yüzünden olacak…Bütçe iflas etmiş durumda…Geçen yıl ödediğiniz verginin yarısı kadar ek vergiye hazır olun…Faizler ve kurlar artacak…Döviz borcunuz varsa yandınız…Ama bizim döviz gelirimiz var diye teselli bulanlar…Dünya küresel krizin içinde…Türkiye dışlanmış bir ülke…Eski günler yok artık…TL borcu olanlar, faizler fırlayacağı için faizi ödeyememeye başlayacaksınız…Üstüne Halkın yoksullaşması dolayısıyla satışlarınız düşecek…Borcunuz çoksa iflas edeceksiniz…Bizim banka borcumuz az bize bir şey olmaz diyenler…Halk yoksullaşacak ve satışlarınız düşecek…İflas etmiş Şirketlerden alacaklarınızı alamayacaksınız…Tefeci faiziyle kredi arayacaksınız ama bulamayacaksınız…Kendini iyi durumda sananlar…Sizin 1 yılınız var… İkinci deprem sizi yıkacak…Mevduatlarını özel hesaplarında, borçlarını şirketleri üzerinde tutanlar…İnşallah bankada tuttuğunuz mevduatlara ulaşabilirsiniz…Siz paranızı bankada duruyor sanıyorsunuz…Ben pek sanmıyorum…İnanmıyorsanız gidip bankalardan dövizlerinizi isteyin…Şimdiye kadar “İstikrar Sürsün” diyenler…Kurtulmak için Erdoğan ve adamlarının peşine düşeceksiniz…Sizi kurtarmayacaklar…Çünkü siz çekirdek aileden değilsiniz…Siz battığınızda hacizden satılacak malınızı ve mülkünüzü onların adamları alacak…Ganimeti yağmalamak için akbaba gibi başınızda bekleyecekler…Çekirdek aileden olan Şirketler ve beşli çete yaşadınız…İcra satışlarını takip için özel ekip kurun…Artık devlet bitti…Şimdi Milletin malını yağmalama zamanı…İflas edecek Şirketler unutmayın bütün bunları “Asrın Lideri” başınıza açacak…Sizin zaten beliniz kırılmış durumda…Ama daha bitmedi…Belinizi kıranlar daha boynunuzu kıracak…Enflasyonu düşük açıklamaya devam ederek sizi perişan edecekler…Asgari ücretle çalışanlar şimdi yoksulsunuz…6 ay içinde aç kalacaksınız…Beyaz yakalılar şu gün asgari ücretli nasıl yaşıyorsa, 6 ay sonra siz de öyle yaşayacaksınız…Diplomalarınıza yazık edecekler…Bu arada batan şirketlerde çalışanlar işlerini kaybedecek…Reel işsizlik yüzde 30’a çıkacak…Suriyelilere gün doğacak…Çünkü ayakta kalabilen Şirketler kaçak işçi çalıştırmaya başlayacak…Çalışanlar açlık ve işsizlik korkusunu aynı anda yaşayacaklar…Ağrı kesici gibi Xanax, Cipralex, Ativan alacaksınız…Özel okulda okuyan çocuklar devlet okullarına verilecek…Devlet okulunda okuyan çocukları aç bırakacaklar…Bütün bunları “Asrın Lideri” başınıza açacak…Siz aç bırakacaklar…Çocuklarınız sizin elinize, siz çocuklarınızın eline bakacaksınız…Çocuklarınız ve torunlarınız size taşınacak…Çünkü kiralarını ödeyemeyecekler…Torunlarınızın durumuna baktıkça sağlığınız bozulacak…Ama eczanede ilaç bulamayacaksınız…Çünkü ilaç ithal edecek döviz kalmayacak…En yakınlarınız ekmek parası isteyecek…Eskiden en azından Kurban Bayramı’nda et yerdiniz…Kurbanı da kırmız eti de artık rüyanızda göreceksiniz…Tavuk eti lüks olacak…Bütün bunları “Asrın Lideri” başınıza açacak…Ne yapalım zam gelirse biz de zamlı satarız diye düşünüyor musunuz?Düşünmeyin…Çünkü büyük Şirketlerin cirosu düşünce daha çok üzerinize gelecekler…Halk yoksulluktan kırılacağı için tavuk döneri kimse yiyemeyecek…Çiğ köftecilerin işi artar…Adım başı çiğ köfteci açılacak…Kimse evinden çıkamayacağı için taksiye binemeyecek…15 günde bir traşa gelenler, ayda bir gelecek…Tamirci çağırmaya parası olmayanlar, Youtube’dan usta izleyip kendileri tamirini yapacak…Kimse yeni kıyafet alamayacağı için bit pazarına nur yağacak…Bu arada masraflarınız katlanarak artacak…Teker teker dükkanlar kapanacak…İşsizler ordusuna yazılacaksınız…Çöp toplayanların bile işleri düşecek…Kimse alamayınca, çöp çıkmayacak…İşsizler çöp toplamaya başlayacak…Çöpte bile rekabet artacak…Bütün bunları “Asrın Lideri” başınıza açacak…İkinci turu kazanır mıyız?Kolay değil…Son ana kadar mücadele edeceğiz...Biz kazanırsak düzelir mi?Hemen düzelmez ama en azından bir umut var…Bir yıl dişimizi sıkarsak önümüz açık…Her adımı planladık...Ama “Asrın Lideri” ile umut yok…Zerre umut yok…