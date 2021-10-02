Aykut Kocaman Başakşehir ile yolları ayırdı

Tecrübeli teknik adam, yaptığı açıklamada "8 maç 6 mağlubiyet, 2 galibiyet. Kabul edilebilir değil. Bunun bedeli olacak. Bu kulüp bunu hak etmiyor. İstifamı sunacağım. Sonuçlar ne olursa olsun gidişatı hep kontrol etmeye çalıştım. Ancak kendi adıma en doğru karar bu" sözlerini kullanmıştı.







İstanbul ekibinin resmi sitesinden yapılan açıklamada, şu ifadelere yer verildi:





"Süper Lig’in 8. haftasında VavaCars Fatih Karagümrük’e mağlup olduğumuz maçın ardından teknik direktörümüz Aykut Kocaman, Yönetim Kurulumuza istifasını sundu. Yönetim Kurulumuzun yapmış olduğu değerlendirme sonrasında Aykut Kocaman’ın istifası kabul edilmiştir.





Türk futbolunun en değerli teknik adamlarından biri olan Aykut Kocaman, geçen sezon zor zamanda takımımızın başına geçerek önemli bir sorumluluk üstlenmişti.





Birlikte çalışmaktan büyük mutluluk duyduğumuz Aykut Kocaman’a bugüne kadar kulübümüze vermiş olduğu emekler için teşekkür ediyor, kariyerinin geri kalan bölümünde başarılar diliyoruz."