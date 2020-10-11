Aylar önce COVID-19 atlatanların şikayeti: 'Beyin sisi'

Aylar önce koronavirüse yakalanan bazı hastalar, “beyin sisi” denen semptomları yaşamaya devam ediyor. Independent Türkçe'nin The Guardian'dan aktardığı habere göre, Avustralya’da yaşayan Mirabai Nicholson-McKellar, virüsü kaptıktan yedi ay sonra bile bu semptomlardan şikayetçi. 36 yaşındaki kadın, yaşadığı durumun bilişsel bir bozukluk olarak tarif edilmesinin daha iyi olacağını ifade etti.





Rahatsızlığından dolayı yemek yaparken tencereleri yaktığını belirten hasta, kısa mesaj bile yazamadığını söyledi; "Eski benliğimin gölgesi gibi hissediyorum. Şu an yaşamıyorum, ben sadece varım" dedi.





'SÜREKLİ OTOMATİK PİLOTTA GİBİYİM'





Bu durumda olan tek kişi Mirabai Nicholson-McKellar değil. ABD’nin New Jersey eyaletinde yaşayan Melanie Montano da martta Covid-19 testi pozitif çıkan bir hasta. Semptomlarının başlamasından yaklaşık iki hafta sonra “beyin sisi” belirtileri ortaya çıkan Montano, yazar ve eğitmen olması sebebiyle bunun çalışmalarını engellediğini, düşüncelerini dile getirmekte ve detayları hatırlamakta zorlandığını belirtti. Montano, "Sürekli otomatik pilotta gibiyim. Ben sadece varım" diye konuştu.





ORAN YÜZDE 20'YE ÇIKABİLİYOR







Londra Üniversitesi Nöroloji Enstitüsü’nde danışman Dr. Michael Zandi, birkaç aydır bu bulgulardan şikayet eden hastalar gördüğünü bildirdi. Doktor, Covid-19 sonucu bilişsel semptom gösterenlerin oranının bilinmediğini, bazı çalışmaların bu oranın yüzde 20’ye kadar çıkabileceğini ortaya koyduğunu söyledi.





Vücuttaki iltihaplanmadan, beyindeki oksijen eksikliğine kadar birçok faktörün Covid-19 hastalarında bu tür belirtilere neden olacağını vurgulayan Dr. Zandi, özellikle yoğun bakımda fazla vakit geçiren Covid-19 hastalarında psikolojik faktörlerin de yer alabileceğini vurguladı.





'SİNİR SİSTEMİNİ ETKİLİYOR'





Aynı enstitüden Dr. Ross Paterson, şiddetli nörolojik sendromlarla hastaneye kaldırılan Covid-19 hastalarından, virüsün sinir sistemini etkileyebileceğine dair kanıtlar edindiğini belirtti.





'BEYİN SARSINTISI SONRASINA BENZİYOR'





Amerikan Klinik Nöropsikoloji Akademisi’nin eski başkanı Dr. Wilfred Van Gorp ise Covid-19’u atlatan birçok hastada "beyin sisi"nin yanında baş ağrılarından, yüksek ses tahammülsüzlüğüne ve duyguları kontrol etme güçlüklerine kadar geniş bir yelpazede sorunlar gördüğünü söyledi. Ayrıca Van Gorp, “bu şikayetlerin beyin sarsıntısı sonrası hastaların şikayetlerine oldukça benzediğini” vurguladı.





Klinik Psikolog Dr. Nick Grey'se, bu rahatsızlıktaki bulguların daha önce aşırı yorgunluk ve travma sonrası stres bozukluğu gibi durumlarda da görüldüğünü belirtirken, mevcut durumda bunun hem psikolojik hem de biyolojik nedenleri olabileceğini ifade etti.





KAN VE OMURİLİK SIVILARI İNCELENİYOR





Bazı bilim insanları, Covid-19’un nörolojik ve nöropsikiyatrik komplikasyonlarını incelemek için CoroNerve adını verdikleri bir ortaklık kurdu. Paterson ve meslektaşları gibi diğer araştırmacılar da nörolojik semptomlarla hastaneye kaldırılan ve bu semptomlara sahip olmayan Covid-19 hastalarından toplanan kan ve omurilik sıvılarını inceliyor. Bu çalışmanın amacının, nörolojik semptomları olmayan hastaların nörolojik hasar görüp görmediğini öğrenmek olduğu belirtildi.





Bilim insanlarına göre yine de umut var. Dr. Zandi, "Ne kadar sürdüğünü bilmiyoruz. Ama iyileşen ve işlevleri yerine gelen hastalar gördük" ifadelerini kullandı.