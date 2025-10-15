Samanyolu Haber /Gündem / Aylar sonra açılıyor: İsrail'in kapattığı, Refah Sınır Kapısı bugün... /15 Ekim 2025 10:56

Aylar sonra açılıyor: İsrail'in kapattığı, Refah Sınır Kapısı bugün...

İsrail’in, Gazze’nin dünyaya açılan kapısı niteliğindeki Gazze-Mısır arasındaki Refah Sınır Kapısı’nın ateşkes anlaşmasına uygun şekilde bugün açacağı bildirildi.

6–7 Mayıs 2024’te İsrail, Refah’ın Gazze tarafını askeri olarak kontrol altına aldı ve kapı fiilen kapandı; o tarihten beri ancak aralıklı ve sınırlı geçişler/denemeler oldu, ana giriş Kerem Şalom’a yönlendirildi. Refah, Gazze’nin Mısır’a açılan tek kapısı; İsrail tarafından işletilmeyen tek sınır. Bu yüzden yakıt, gıda, ilaç ve hasta/yaralı nakli için stratejik. Kapalı kaldığında hem yardım miktarı düşüyor hem de bekleme/denetim süreçleri uzadığı için kıtlık ve sağlık krizi derinleşiyor.

İsrail devlet televizyonu KAN’ın haberine göre; İsrail hükümeti, Hamas’a yönelik bugün uygulayacağını duyurduğu yaptırımları kaldırma kararı aldı. İsrail’de siyasi irade, Gazze’nin Mısır’a açılan sınır kapısı Refah’ın planlandığı üzerine bugün açılmasına ve insani yardım girişlerinin anlaşmaya uygun şekilde devam etmesini kararlaştırdı.

Hamas’ın gece saatlerinde Gazze Şeridi’ndeki İsrailli ölü esirlerin cenazelerinden 4’ünü daha teslim etmesi ve bugün de aynı şekilde bazı naaşları teslim edecek olmasının İsrail’in kararında etkili olduğu paylaşıldı.

Önce ‘açmayacağını’ açıklamıştı!

Hamas ile yapılan ateşkes anlaşmasına rağmen İsrail, Gazze Şeridi’ne Mısır üzerinden geçişi sağlayan Refah Sınır Kapısı’nı çarşamba açmayacağını açıklamıştı. İsrail, Refah Sınır Kapısı’nı açmamasına bahane olarak Hamas’ın elindeki tüm ölü İsrailli esirlerin cenazelerinin teslimindeki gecikmeyi göstermişti.

Hamas, esir takası kapsamında gece saatlerinde Gazze Şeridi’ndeki 4 İsrailli esirin daha cenazesini Kızılhaç’a teslim etti. Böylece, ateşkes ve esir takası anlaşması kapsamında Hamas, Gazze’deki 28 ölü esirin 8’inin cenazesini teslim etmiş oldu.
